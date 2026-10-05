Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic может выйти в начале 2028 года

Долгожданный ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic может наконец приблизиться к релизу. По словам инсайдера FivesWalker, игру могут выпустить в конце 2027 года или начале 2028-го. Более поздний срок выглядит реалистичнее, учитывая непростую историю разработки проекта.

Ремейк KOTOR впервые анонсировали ещё на The Game Awards 2021. Изначально разработкой занималась Aspyr, однако затем проект столкнулся с серьёзными проблемами и был передан другой студии — Mad Head Games. Смена разработчика существенно повлияла на сроки выхода игры.

Несколько месяцев назад новый директор по развитию бизнеса Saber Interactive Стив Эллисон уже намекал, что Knights of the Old Republic Remake может войти в линейку релизов компании на 2028 год. Он тогда использовал осторожную формулировку и говорил, что игра «надеется» попасть в этот период.

FivesWalker утверждает, что ждать придётся не так долго: по его информации, релиз возможен уже в конце 2027-го или начале 2028 года. При этом автор материала считает конец 2027 года слишком оптимистичным, тогда как начало 2028-го выглядит значительно правдоподобнее. После нескольких переносов разработчикам предстоит убедиться, что ремейк действительно соответствует ожиданиям поклонников оригинала.

Оригинальная Knights of the Old Republic от BioWare вышла в 2003 году и считается одной из самых известных RPG по вселенной Star Wars. Именно поэтому вокруг ремейка сохраняется высокий интерес, несмотря на практически полное отсутствие официальных подробностей о текущем состоянии проекта.

На фоне слухов о KOTOR Remake инсайдер также заявлял, что третья часть Star Wars Jedi от Respawn может выйти в 2027 году. По его словам, игру могут представить ещё до The Game Awards, которая состоится 10 декабря, однако официального подтверждения этой информации пока нет.