Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic всё ещё находится в разработке

Разработка ремейка культовой RPG Star Wars: Knights of the Old Republic продолжается. Об этом заявил креативный директор Saber Interactive Тим Уиллитс, подтвердив, что проект по-прежнему находится в работе спустя пять лет после анонса.

В недавнем интервью он коротко прокомментировал судьбу игры, отметив, что команда всё ещё занимается её созданием. При этом разработчик не стал раскрывать никаких дополнительных подробностей.

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic был официально представлен ещё в 2021 году, однако с тех пор о проекте практически не появлялось новой информации. Долгое молчание вызвало у фанатов опасения, что разработка могла быть заморожена или отменена.

Ранее сообщалось, что студия Aspyr, которая изначально отвечала за создание ремейка, больше не руководит проектом. По данным источников, разработку передали другой команде — Mad Head Games, известной по работе над игрой Hellraiser: Revival.

Также в индустрии обсуждалась возможность создания ремейка второй части серии — Knights of the Old Republic 2. Предполагалось полностью переработать игру для современных платформ, обновив графику и геймплей, но при этом сохранить оригинальную историю и персонажей.

Пока неизвестно, когда ремейк первой Knights of the Old Republic может выйти и будут ли реализованы планы по обновлению всей серии. Тем временем во вселенной «Звёздных войн» готовится ещё один RPG-проект — Star Wars: Fate of the Old Republic, над которым работает бывший директор оригинальной KOTOR Кейси Хадсон.