ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Star Wars: Knights of the Old Republic 17.07.2003
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.4 3 760 оценок

Ремейк всё-таки жив! Топ-менеджер Saber намекнул на дату выхода обновленной KOTOR

Gutsz Gutsz

После недавние утечки незаконченных роликов ремейка KOTOR от прошлой студии Aspyr, новости вокруг игры снова неожиданно затихли. Тем не менее, свежие подробности о судьбе одной из самых ожидаемых ролевых игр случайно раскрыл новоиспеченный руководитель издательского направления Saber Interactive — Стив Эллисон. Судя по всему, обновленная версия Star Wars: Knights of the Old Republic выйдет через пару лет.

Делясь своими амбициозными рабочими планами с сообществом в одном из чатов, топ-менеджер обмолвился, что компания в ближайшем будущем сделает огромную ставку на независимость и систему собственных релизов, отказавшись от жесткого агрессивного доната и микротранзакций в играх.

Мы готовимся активнее заняться самостоятельным издательством, и моя цель — организовать команду для формирования мощной релизной линейки на 2028 год... В нее должны войти: новая часть Space Marine, John Wick, с большой вероятностью ремейк KOTOR и несколько еще неанонсированных тайтлов.

Попутно Эллисон также упомянул, что "будущая Space Marine 3 объединит в себе всё то, что геймеры так полюбили во 2-й части, и приумножит это в масштабах".

Сообщество восприняло это сообщение, как настоящее возвращение надежды — ведь статус многострадального проекта официально всё еще находится в подвешенном состоянии. Часть фанатов оригинальной Star Wars: Knights of the Old Republic, однако, продолжает относиться к этой новости с изрядной долей скепсиса, задаваясь вопросом: насколько велики шансы у игры выйти к 2028 году, когда производство идет лишь с 2022 года?

В противовес этим утверждениям выступают аналитики из индустрии. По словам экспертов, сейчас масштабы производственных мощностей Saber огромны и после выкупа своей независимости студия активно и "стабильно" клепает высококлассные проекты. Их портфолио в разработке помимо KOTOR уже включает работу над кино-релизами John Wick, Jurassic Park Survival, новой частью автогоночных трюков Stuntman Hollywood, поэтому, по их мнению, выпуск возвращения культового KOTOR к 2028-у выглядит абсолютно реалистичным ориентиром для такого релиза.

Слухи 31
15
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий