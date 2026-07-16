Ремейк всё-таки жив! Топ-менеджер Saber намекнул на дату выхода обновленной KOTOR

После недавние утечки незаконченных роликов ремейка KOTOR от прошлой студии Aspyr, новости вокруг игры снова неожиданно затихли. Тем не менее, свежие подробности о судьбе одной из самых ожидаемых ролевых игр случайно раскрыл новоиспеченный руководитель издательского направления Saber Interactive — Стив Эллисон. Судя по всему, обновленная версия Star Wars: Knights of the Old Republic выйдет через пару лет.

Делясь своими амбициозными рабочими планами с сообществом в одном из чатов, топ-менеджер обмолвился, что компания в ближайшем будущем сделает огромную ставку на независимость и систему собственных релизов, отказавшись от жесткого агрессивного доната и микротранзакций в играх.

Мы готовимся активнее заняться самостоятельным издательством, и моя цель — организовать команду для формирования мощной релизной линейки на 2028 год... В нее должны войти: новая часть Space Marine, John Wick, с большой вероятностью ремейк KOTOR и несколько еще неанонсированных тайтлов.

Попутно Эллисон также упомянул, что "будущая Space Marine 3 объединит в себе всё то, что геймеры так полюбили во 2-й части, и приумножит это в масштабах".

Сообщество восприняло это сообщение, как настоящее возвращение надежды — ведь статус многострадального проекта официально всё еще находится в подвешенном состоянии. Часть фанатов оригинальной Star Wars: Knights of the Old Republic, однако, продолжает относиться к этой новости с изрядной долей скепсиса, задаваясь вопросом: насколько велики шансы у игры выйти к 2028 году, когда производство идет лишь с 2022 года?

В противовес этим утверждениям выступают аналитики из индустрии. По словам экспертов, сейчас масштабы производственных мощностей Saber огромны и после выкупа своей независимости студия активно и "стабильно" клепает высококлассные проекты. Их портфолио в разработке помимо KOTOR уже включает работу над кино-релизами John Wick, Jurassic Park Survival, новой частью автогоночных трюков Stuntman Hollywood, поэтому, по их мнению, выпуск возвращения культового KOTOR к 2028-у выглядит абсолютно реалистичным ориентиром для такого релиза.