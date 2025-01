Слух: Lucasfilm работает над сериалом по Star Wars Knights of the Old Republic

Lucasfilm продолжает искать новые горизонты для расширения вселенной «Звездных войн». В центре внимания теперь ранние времена джедаев, а также адаптация культовой серии игр Knights of the Old Republic.

По словам инсайдера Дэниела Рихтмана, студия активно работает над сериалом, действие которого развернется за 4000 лет до событий оригинальной трилогии. Эпоха Старой Республики — это время расцвета джедаев и ситхов, световых мечей и эпических сражений. Knights of the Old Republic стала основой для ролевых игр, комиксов и романов, оставаясь популярной у фанатов.

Планы по созданию контента о Старой Республике обсуждаются не впервые. Еще в 2019 году глава студии Кэтлин Кеннеди намекала, что этот период заслуживает внимания. Теперь же, по слухам, сериал находится в разработке, а ремейк оригинальной игры тоже продвигается вперед, несмотря на затянувшуюся тишину.

Релиз ремейка и нового сериала одновременно мог бы возродить интерес к «Звездным войнам», который заметно ослаб в последние годы. Поклонники ждут свежего взгляда на легендарную историю, способного вдохновить новые поколения.

Если слухи подтвердятся, эпоха Старой Республики может стать настоящей золотой жилой для франшизы, наполняя мир «Звездных войн» новыми героическими историями и масштабными приключениями.