Слух: Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic все еще в производстве, но его не стоит ждать в ближайшее время

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic, как сообщается, все еще находится в разработке у Saber Interactive, но не похоже, что он будет выпущен в ближайшие 12 месяцев.

Хотя Embracer сохранит за собой Aspyr Media, студию, которая первоначально была привлечена для создания ремейка Knights of the Old Republic (KotOR), игра "переходит к Saber", по словам Джейсона Шрайера из Bloomberg, который ранее сообщал, что компания взяла на себя разработку.

Тем не менее, когда сделка завершится и Embracer и Saber расстанутся, KotOR, как ожидается, станет совместным активом компаний.

В сегодняшнем объявлении о сделке Embracer заявила, что ее активы, "включая два совместных проекта с покупателем", включают "ранее анонсированную ААА-игру, основанную на крупной лицензии".

Должно быть, это единственная игра, которая подходит. Не знаю, какую сделку они заключили по этому поводу.:

Во время конференции, посвященной сделке, генерального директора Embracer Ларса Вингефорса несколько раз спрашивали о совместном ААА-проекте.

Один из аналитиков спросил, ожидается ли его выход в ближайшие 12 месяцев или речь идет о более отдаленном релизе.

Нет, я думаю, что такая игра требует глубокой любви и уважения, поэтому, не раскрывая всех подробностей, я думаю, что до ее выхода пройдет еще какое-то время.

Следующий участник сказал, что, по его мнению, справедливо утверждать, что речь идет о ремейке KoTOR.

Вингефорс ответил, что у него нет больше комментариев по поводу этой игры.

Игра, созданная в сотрудничестве Aspyr с партнерами по производству Lucasfilm Games и Sony Interactive Entertainment, была анонсирована как эксклюзив для консоли PS5 во время мероприятия PlayStation Showcase в сентябре 2021 года.

Однако в последние пару лет с ремейком возникли проблемы. Прошлым летом агентство Bloomberg сообщило, что Aspyr прекратила работу над игрой и что будущее игры под вопросом.

Ранее Embracer подтвердила, что Saber Interactive также работает над игрой, и некоторые источники Bloomberg заявили, что, возможно, Saber полностью взяла на себя разработку проекта.