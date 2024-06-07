В недавнем интервью изданию Omelete шоураннер сериала «Звёздные войны: Аколит» Лесли Хэдланд поделилась своим желанием перенести на экраны культовую игру Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR). Особенно Хэдланд привлекает история Креи — одной из ключевых героинь KOTOR 2. По её словам, это был бы невероятно интересный проект.
Крея — слепая наставница протагониста, отвергающая традиционное разделение Силы на светлую и темную стороны. Этот персонаж снискал большую популярность среди фанатов серии. Однако Хэдланд не стала вдаваться в подробности того, как именно она видит адаптацию истории Креи.
Тем временем, сериал «Звёздные войны: Аколит», стартовавший 4 июня 2024 года, получил высокие оценки от профессиональных критиков. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг шоу от журналистов составил внушительные 88%, а на Metacritic — 69 баллов из 100 возможных. В то же время, реакция обычных зрителей оказалась не столь однозначной. Многие раскритиковали сериал за неубедительные диалоги и скучный сюжет.
Гнать! Гнать этот пенёк с очками санными тряпками от ЗВ!!!
---Создательница "Аколита" рассматривает возможность экранизации Knights of the Old Republic ---
Это уже выстрел не в ногу ... Не-е-ет , не в ногу !!! -)))
Не надо, пожалуйста, дайте серии нормальных руководителей
После лезбо р2д2 пожалуй хватит зв навсегда
Это в этом сериале было?
В каком-то интервью заявила, что R2-D2 лесбиянка и это канон.
Дисней совсем шизанулся
Тут скорее шоураннер шизанулась. Вообще, в таких случаях, главное как вы сами относитесь к персонажу, а не то, что заявляет шоураннер. Особенно, если на этом нет никакого акцента в самом фильме/сериале и даже намека
Да если бы что то годное снимали. А то шлак на шлаке. Мандалорца только и можно смотреть было
Гарри, ты сильно изменился. Заигрался с магией видать или после отсидки в азкабане..
Сжечь ведьму!!! Ибо нех портить хорошие вещи!!!
Это которая фильмы по ЗВ не стала смотреть?
Уходи!
УХОДИ ВОН
Они могут остановить этот конвейер безумия?
Дать фанатом соскучиться и значительно более тщательнее проработать сценарии, декорации и пр.
Всем нормальным людям уже давно наплевать на ЗВ, и только немногочисленные оставшиеся фанаты всё ждут чего-то хорошего от корпорации крыс.
Это кто на фото? 74-ый пол?
Да твою ж... Я же говорил, что они ещё хуже сделают... Вот, пожалуйста...
нинада
Просто издеваются над звёздными войнами
Годная внеха. В самый раз поджигать чувствительные белые мужские попки. Вон уже сколько горит. 😊
А я искренне не понимаю, чего все так разнылись. Пускай снимают. Если выйдет негодное, хоть поугорать. Все такие нежные и ранимые, не могу 😪
Прально. Падающего - подтолкни, и поржи над ним. Главное, что пид орасы - не размножаются, поэтому пожахаются в жопы и сдохнут.