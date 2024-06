---Создательница "Аколита" рассматривает возможность экранизации Knights of the Old Republic

В недавнем интервью изданию Omelete шоураннер сериала «Звёздные войны: Аколит» Лесли Хэдланд поделилась своим желанием перенести на экраны культовую игру Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR). Особенно Хэдланд привлекает история Креи — одной из ключевых героинь KOTOR 2. По её словам, это был бы невероятно интересный проект.

Крея — слепая наставница протагониста, отвергающая традиционное разделение Силы на светлую и темную стороны. Этот персонаж снискал большую популярность среди фанатов серии. Однако Хэдланд не стала вдаваться в подробности того, как именно она видит адаптацию истории Креи.

Тем временем, сериал «Звёздные войны: Аколит», стартовавший 4 июня 2024 года, получил высокие оценки от профессиональных критиков. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг шоу от журналистов составил внушительные 88%, а на Metacritic — 69 баллов из 100 возможных. В то же время, реакция обычных зрителей оказалась не столь однозначной. Многие раскритиковали сериал за неубедительные диалоги и скучный сюжет.