ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Star Wars: Knights of the Old Republic 17.07.2003
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Научная фантастика
9.5 3 153 оценки

Создательница "Аколита" рассматривает возможность экранизации Knights of the Old Republic

Lunersun
Новости

В недавнем интервью изданию Omelete шоураннер сериала «Звёздные войны: Аколит» Лесли Хэдланд поделилась своим желанием перенести на экраны культовую игру Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR). Особенно Хэдланд привлекает история Креи — одной из ключевых героинь KOTOR 2. По её словам, это был бы невероятно интересный проект.

Крея — слепая наставница протагониста, отвергающая традиционное разделение Силы на светлую и темную стороны. Этот персонаж снискал большую популярность среди фанатов серии. Однако Хэдланд не стала вдаваться в подробности того, как именно она видит адаптацию истории Креи.

Тем временем, сериал «Звёздные войны: Аколит», стартовавший 4 июня 2024 года, получил высокие оценки от профессиональных критиков. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг шоу от журналистов составил внушительные 88%, а на Metacritic — 69 баллов из 100 возможных. В то же время, реакция обычных зрителей оказалась не столь однозначной. Многие раскритиковали сериал за неубедительные диалоги и скучный сюжет.

-19
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Гнать! Гнать этот пенёк с очками санными тряпками от ЗВ!!!

11
Go_Ra

---Создательница "Аколита" рассматривает возможность экранизации Knights of the Old Republic ---

Это уже выстрел не в ногу ... Не-е-ет , не в ногу !!! -)))

2
MrGamerDad

Не надо, пожалуйста, дайте серии нормальных руководителей

1
-zotik-

После лезбо р2д2 пожалуй хватит зв навсегда

1
caliskan

Это в этом сериале было?

0
Lunersun caliskan

В каком-то интервью заявила, что R2-D2 лесбиянка и это канон.

1
caliskan Lunersun

Дисней совсем шизанулся

1
PolGhost caliskan

Тут скорее шоураннер шизанулась. Вообще, в таких случаях, главное как вы сами относитесь к персонажу, а не то, что заявляет шоураннер. Особенно, если на этом нет никакого акцента в самом фильме/сериале и даже намека

0
caliskan PolGhost

Да если бы что то годное снимали. А то шлак на шлаке. Мандалорца только и можно смотреть было

0
Сергей Понащенко

Гарри, ты сильно изменился. Заигрался с магией видать или после отсидки в азкабане..

1
Imelstorn

Сжечь ведьму!!! Ибо нех портить хорошие вещи!!!

1
BluntZebulon

Это которая фильмы по ЗВ не стала смотреть?

0
BAZKIN

Уходи!
УХОДИ ВОН

0
Александр Мотошвили

Они могут остановить этот конвейер безумия?
Дать фанатом соскучиться и значительно более тщательнее проработать сценарии, декорации и пр.

0
Gords

Всем нормальным людям уже давно наплевать на ЗВ, и только немногочисленные оставшиеся фанаты всё ждут чего-то хорошего от корпорации крыс.

0
StarfieJId

Это кто на фото? 74-ый пол?

0
Кей Овальд

Да твою ж... Я же говорил, что они ещё хуже сделают... Вот, пожалуйста...

0
Alex40001

нинада

0
Smusi

Просто издеваются над звёздными войнами

0
Aellie

Годная внеха. В самый раз поджигать чувствительные белые мужские попки. Вон уже сколько горит. 😊

А я искренне не понимаю, чего все так разнылись. Пускай снимают. Если выйдет негодное, хоть поугорать. Все такие нежные и ранимые, не могу 😪

-6
saiditsme

Прально. Падающего - подтолкни, и поржи над ним. Главное, что пид орасы - не размножаются, поэтому пожахаются в жопы и сдохнут.

0