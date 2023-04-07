Установлена новая официальная хронология "Звездных войн", канонизируя ее лучшую часть

В последний раз о Knights of the Old Republic было слышно, когда ремейк вошел в мутную воду и его будущее стало туманным. Как сообщалось, разработка перешла от Asypr к Saber Interactive, но без особых официальных комментариев многие остались в неведении относительно, возможно, одной из самых популярных эпох в истории "Звездных войн".
Однако Star Wars Celebration вернул некоторый баланс Силе. В официальной новой хронологии появились канонические эпохи, причем фанаты сразу же отметили очевидные временные периоды: Падение джедаев, Правление Империи (также известное как Темные времена джедаев), Эпоха сопротивления, Новая Республика и Рассвет Первого Ордена. Однако были добавлены еще три эпохи. Была добавлена новая эра под названием "Рассвет джедаев", где, очевидно, будут фильмы и другие материалы, связанные с первыми джедаями, другими словами, история происхождения Силы. Вторая - это "Новый Орден Джедаев", в котором Дэйзи Ридли вернется в роли Рей Скайуокер через 15 лет после событий "Скайуокер. Восход". Третий, втиснутый туда же, не менее захватывающий.
Теперь между Рассветом Джедаев и Высокой Республикой находится Старая Республика. Нет никаких сомнений: эта эпоха теперь является каноном. В прошлом эту эпоху называли "примыкающей к канону", серой зоной, которая не оказывала особого влияния на хронологию событий, и с ней заигрывала только Дисней. Например, в "Скайуокер. Восход" один легион ситхов официально обозначен как "3-й: Легион Ревана". Однако проблема была в том, что как бы это ни было канонично, это не имело серьезных последствий. Это канонический кивок, который фактически являлся признанием, и не более того.
Однако включение этого периода в официальную хронологию "Звездных войн" означает, что его больше нельзя игнорировать. Возможно, некоторые элементы в нем не являются каноном, но сам временной период - да. И поскольку этот период времени определяется играми KOTOR, а также MMORPG, эти события уже не просто "примыкают к канону". Они находятся на временной шкале, они реальны.
Как Дисней может изменить некоторые детали, пока неизвестно. Но это означает, что ремейк, когда бы он ни вышел, также имеет шанс исправить любой канон, который Дисней может захотеть сделать. Однако Knights of the Old Republic, предстоящий ремейк, действие которого происходит в эту эпоху, официально является каноном, и это имеет огромное значение для будущих фильмов, игр и контента, созданных в этой вселенной.
Есть 6 фильмов, и расширенная вселенная в книгах, комиксах и играх, а все кроме этого, просто мышиные бредни)
Мышиный бред, есть 6 фильмов от Лукаса и Расширенная Вселенная Звёздных Войн. Там нет никакой Рей "Скайуокер"!
Если бы они не перековеркали сюжет Расширенной Вселенной, то Рей и Кайло были бы Близнецами Джайной и Джейсоном Соло, также в фильмах могла бы появиться и жена Люка - Мара Джейд. Я уж молчу про то, что в Расширенной Вселенной тот же Джейден Корр был частью Канона. Я вообще манал то, что Дрисней не захотели снимать Войны Улья и сюжет связанный с Абеллот.
дисней уничтожили старый канон дабы бабки не терять
Вся трилогия Диснея просто копирка Оригинальной трилогии,причем копирка кривая и сшитая белыми нитками,слабо взаимосвязанный сюжет внутри трилогии,хотя слабо взаимосвязанный это слишком громкие слова,для действа происходящего на экранах .Ведь у Дриснея просто повтор событий:побег от злодея дроидом у которого важные данные,избранный проживающий в пустыне и т.д.А в Расширенной Вселеной более менее показан путь несостоятельности НР как государства, приведшее к новой гражданской войне.
И это всё равно остаётся диснеевский канон, то есть чёртов фанфик уровня новохроноложцев Фоменко и Носовского.
То, что слепил дисней вообще недостойно упоминания, а включать эту хрень в канон - высшая степень неадекватности.
К кому бы из героев, к какой бы из эпох не прикасался бы Дисней - выходит хрень неприятная. Дисней недостойны использовать наследие BioWare, у которых один квест был интереснее некоторых фильмов и сериалов поганых.
Опыт показал, что Диснею стоило бы перечеркнуть вообще весь канон и строить свой - никак не связанный с оригиналом.
Ах, да. Гори Дисней!
Дуже не знаю, радоваться, что это Канон, или расстраиваться от того какой пипец могут со Старой Республикой устроить Дрисней?
Я почувствовал сильное возмущение в Силе, как будто миллионы голосов вдруг закричали от ужаса и внезапно смолкли. Боюсь, случилось что-то ужасное.