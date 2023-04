Установлена новая официальная хронология "Звездных войн", канонизируя ее лучшую часть ©

В последний раз о Knights of the Old Republic было слышно, когда ремейк вошел в мутную воду и его будущее стало туманным. Как сообщалось, разработка перешла от Asypr к Saber Interactive, но без особых официальных комментариев многие остались в неведении относительно, возможно, одной из самых популярных эпох в истории "Звездных войн".

Однако Star Wars Celebration вернул некоторый баланс Силе. В официальной новой хронологии появились канонические эпохи, причем фанаты сразу же отметили очевидные временные периоды: Падение джедаев, Правление Империи (также известное как Темные времена джедаев), Эпоха сопротивления, Новая Республика и Рассвет Первого Ордена. Однако были добавлены еще три эпохи. Была добавлена новая эра под названием "Рассвет джедаев", где, очевидно, будут фильмы и другие материалы, связанные с первыми джедаями, другими словами, история происхождения Силы. Вторая - это "Новый Орден Джедаев", в котором Дэйзи Ридли вернется в роли Рей Скайуокер через 15 лет после событий "Скайуокер. Восход". Третий, втиснутый туда же, не менее захватывающий.

Теперь между Рассветом Джедаев и Высокой Республикой находится Старая Республика. Нет никаких сомнений: эта эпоха теперь является каноном. В прошлом эту эпоху называли "примыкающей к канону", серой зоной, которая не оказывала особого влияния на хронологию событий, и с ней заигрывала только Дисней. Например, в "Скайуокер. Восход" один легион ситхов официально обозначен как "3-й: Легион Ревана". Однако проблема была в том, что как бы это ни было канонично, это не имело серьезных последствий. Это канонический кивок, который фактически являлся признанием, и не более того.

Однако включение этого периода в официальную хронологию "Звездных войн" означает, что его больше нельзя игнорировать. Возможно, некоторые элементы в нем не являются каноном, но сам временной период - да. И поскольку этот период времени определяется играми KOTOR, а также MMORPG, эти события уже не просто "примыкают к канону". Они находятся на временной шкале, они реальны.

Как Дисней может изменить некоторые детали, пока неизвестно. Но это означает, что ремейк, когда бы он ни вышел, также имеет шанс исправить любой канон, который Дисней может захотеть сделать. Однако Knights of the Old Republic, предстоящий ремейк, действие которого происходит в эту эпоху, официально является каноном, и это имеет огромное значение для будущих фильмов, игр и контента, созданных в этой вселенной.