В сети обнаружили скриншоты разработки отменённого ремейка Star Wars: KOTOR от Aspyr

О ремейке Star Wars: Knights of the Old Republic мало что известно, что вполне объяснимо, учитывая непростую разработку игры. Кроме первого трейлера в 2021 году и недавнего концепт-арта больше ничего нет. В любом случае, всё это относится к версии, разработанной Aspyr, которая в итоге была отменена.

Ремейк в настоящее время находится в руках Saber Interactive, и пока не похоже, что мы услышим о нём какие-либо новости в ближайшее время. Но, с другой стороны, в сети продолжают появляться новые материалы о разработке первой, отменённой версии, включая обзор реквизита, оружия и даже скриншот (очень раннего) играбельного прототипа.

Следующие изображения были опубликованы в портфолио бывшего художника Aspyr, и на них в основном изображены оружие и реквизит, разрабатывавшиеся для этой версии игры.

По словам художника, некоторые из этих реквизитов относятся к вводному уровню. Также упоминается, что оружие разрабатывалось с учётом модульной системы, позволяющей игрокам улучшать его, заменяя детали. Наглядный пример этой модульной системы мы видим на изображении бластерной винтовки.

Самое примечательное изображение в галерее — это прототип вида от третьего лица. На нём персонаж игрока находится в тестовой среде без текстур, держа в руке Виброклинок — оружие, представленное в оригинальной игре, которое мы также можем лучше рассмотреть на двух других изображениях. В верхней части скриншота видны несколько кнопок меню отладки, используемых для тестирования анимации и объектов, таких как пистолеты и световые мечи.

Ещё одна интересная деталь находится в углу скриншота, где мы видим опцию, по-видимому, для тестирования функциональности компаньона, о чём свидетельствуют две иконки Миссии Вао, персонажа-компаньона, знакомого игрокам оригинальной KOTOR.

Хотя нельзя точно определить дату создания этого материала, можно предположить, что он может быть из версии, близкой к отмене проекта. Художник работал с Aspyr до 2022 года, того же года, когда Bloomberg сообщил о бессрочной остановке разработки, что позволяет предположить, что эти ресурсы представляют собой часть финальной работы над этой версией ремейка.