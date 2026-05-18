В сети появился незаконченный синематик для ремейка KOTOR от Aspyr - главный герой там говорил

Ремейк культовой Star Wars: Knights of the Old Republic, про которые многие уже успели забыть, внезапно напомнил о себе. В сети появилась запись еще незавершенной кат-сцены для игры от разработчиков из студии Aspyr. Именно эта команда работала над игрой до того, как их проект был отменен, а всё наработки переданы Mad Head Games.

На этот раз эксклюзивом поделился портал MP1st. В портфолио одного из бывших аниматоров Aspyr был обнаружен отрывок незаконченного синематика. Фрагмент представлен в крайне сыром виде: без текстур, базовых визуальных эффектов и с черновыми голосами заглушками. Тем не менее, ролик дает отличное представление о том, как авторы планировали обставить знаменитое вступление игры.

В слитом видео показаны последствия жестокого сражения в коридорах атакуемого корабля Республики «Шпиль Эндара». В кадре присутствуют сам главный герой и Траск Ульго — солдат, выступавший напарником в обучении в оригинальной KOTOR 2003 года. Герои получают сигнал от капитана Карта Онаси, однако внезапный взрыв разрывает обшивку коридора. Образовавшаяся пробоина затягивает героев в вакуум космоса, но Траск успевает дотянуться до кнопки и опускает аварийную переборку, спасая ситуацию. Заканчивается фрагмент постановкой новой цели — «Найти Онаси», после чего камера плавно переходит за плечо протагонисту для начала геймплея.

Главным открытием утечки стало то, что главный герой ремейка был полностью озвучен. В классической игре 2003 года протагонист оставался немым, а все его реплики сводились исключительно к выбору вариантов ответа в текстовых окнах. Этот нюанс косвенно подтверждает старые инсайды, которые ранее заявляли, что проект создается с полностью озвученным главным персонажем и боевой системой в духе Final Fantasy VII Remake.

Напомним, что Sony оказалась крайне недоволена качеством «вертикального среза», посчитав показанное демо "слабым продуктом". После этих претензий и проблем с внутренним руководством студии проект отобрали у Aspyr.

Тем не менее ремейк KOTOR всё еще создается под издательством Saber.