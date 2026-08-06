Ветеран BioWare раскрыл, почему Lucasfilm запретила ругательства в KOTOR вопреки собственным фильмам

Во время разработки культовой Star Wars: Knights of the Old Republic студия BioWare столкнулась с неожиданным ограничением со стороны Lucasfilm: персонажам запретили использовать даже самые безобидные ругательства. Как рассказал ветеран BioWare Марк Дарра, сценаристы получили замечание, что герои вселенной Star Wars «не говорят damn» («чёрт» или «проклятье»).

По словам разработчика, один из авторов сценария потратил целый день, пересматривая фильмы саги, чтобы собрать все случаи, когда это слово всё же звучало. В итоге удалось найти 19 подобных эпизодов, после чего список был отправлен Lucasfilm в качестве ответа на претензию. Однако это не изменило позицию правообладателя — студии всё равно пришлось убрать большинство подобных реплик из игры.

Именно поэтому в KOTOR и других проектах по «Звёздным войнам» вместо привычных ругательств часто используются вымышленные выражения вроде «poodoo», ставшие частью местного лексикона.

Дарра не знает, исходило ли требование лично от Джорджа Лукаса или от сотрудников Lucasfilm, но отмечает, что работа с лицензированной вселенной нередко сопровождалась подобными жёсткими ограничениями, даже если они противоречили уже существующему канону.

Любопытно, что в последние годы политика Lucasfilm стала заметно мягче. Например, сериал «Андор» позволил себе использовать реальные ругательства ради более взрослого тона повествования. Поэтому пока остаётся открытым вопрос, сохранится ли старый запрет в ремейке Star Wars: Knights of the Old Republic, разработка которого недавно вновь вернулась в информационное поле.