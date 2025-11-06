"Я была в шоке": Дженнифер Хейл вспомнила, как не знала главный сюжетный поворот Knights of the Old Republic

Легендарная актриса озвучивания Дженнифер Хейл, известная по роли Бастилы Шан в культовой ролевой игре Star Wars: Knights of the Old Republic, призналась, что, как и миллионы фанатов, была полностью ошеломлена главным сюжетным твистом игры. В интервью Buzzfeed она рассказала, что в начале 2000-х актёрам редко давали сценарии заранее — всё записывалось «с листа».

«Мы никогда не получали сценарий заранее. Я приходила в студию, видела реплику, читала её — и всё. Поэтому, когда случился этот поворот, я просто замерла. Это был момент, когда я поняла, насколько глубоко и по-настоящему кинематографично может быть повествование в играх», — вспоминает Хейл.

Для актрисы KOTOR стала откровением не только с точки зрения истории, но и морали. Возможность персонажа перейти на тёмную сторону Силы стала для неё настоящим сюрпризом. «Сначала я прошла игру как герой, потом пришла записывать новые сцены и не понимала, что происходит. Режиссёры сказали: “Те же слова, но теперь она — злодейка”. Я подумала: “Что?! Она что, предала всех?” Это было эмоционально тяжело», — призналась Хейл.

Так, как и позже в Mass Effect, где ей пришлось играть Шепард двух типов — героя и бунтаря, в KOTOR Хейл фактически воплотила две версии Бастилы. Этот контраст стал одной из причин, почему её персонаж до сих пор считается одной из самых сложных и запоминающихся героинь игр BioWare.

Напомним, ремейк Knights of the Old Republic от студии Aspyr был анонсирован в 2021 году, но вскоре его разработку заморозили. Однако в 2025 году появились признаки того, что проект всё же жив. Тем временем оригинал 2003 года продолжает вдохновлять игроков — и, как видно, саму Бастилу Шан.