Star Wars: Knights of the Old Republic 17.07.2003
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
9.4 3 654 оценки

"Я была в шоке": Дженнифер Хейл вспомнила, как не знала главный сюжетный поворот Knights of the Old Republic

Легендарная актриса озвучивания Дженнифер Хейл, известная по роли Бастилы Шан в культовой ролевой игре Star Wars: Knights of the Old Republic, призналась, что, как и миллионы фанатов, была полностью ошеломлена главным сюжетным твистом игры. В интервью Buzzfeed она рассказала, что в начале 2000-х актёрам редко давали сценарии заранее — всё записывалось «с листа».

«Мы никогда не получали сценарий заранее. Я приходила в студию, видела реплику, читала её — и всё. Поэтому, когда случился этот поворот, я просто замерла. Это был момент, когда я поняла, насколько глубоко и по-настоящему кинематографично может быть повествование в играх», — вспоминает Хейл.

Для актрисы KOTOR стала откровением не только с точки зрения истории, но и морали. Возможность персонажа перейти на тёмную сторону Силы стала для неё настоящим сюрпризом. «Сначала я прошла игру как герой, потом пришла записывать новые сцены и не понимала, что происходит. Режиссёры сказали: “Те же слова, но теперь она — злодейка”. Я подумала: “Что?! Она что, предала всех?” Это было эмоционально тяжело», — призналась Хейл.

Так, как и позже в Mass Effect, где ей пришлось играть Шепард двух типов — героя и бунтаря, в KOTOR Хейл фактически воплотила две версии Бастилы. Этот контраст стал одной из причин, почему её персонаж до сих пор считается одной из самых сложных и запоминающихся героинь игр BioWare.

Напомним, ремейк Knights of the Old Republic от студии Aspyr был анонсирован в 2021 году, но вскоре его разработку заморозили. Однако в 2025 году появились признаки того, что проект всё же жив. Тем временем оригинал 2003 года продолжает вдохновлять игроков — и, как видно, саму Бастилу Шан.

Комментарии:  7
Юрий Пенкин

опять банальные сюжетные ходы превозносят

-zotik-

Банальные сейчас, а раньше таких игр было по минимуму.

В нулевых я вообще пару игр могу вспомнить где можно было зло и добро отыгрывать и тех которые тогда играл и то они изометрия где обычно это легче реализовать

Юрий Пенкин -zotik-

Enclave

Rio17

Хорош ножом по сердцу :)

Карнаж Абрамович

А напомните пожалуйста, что за главный сюжетный твист игры? Я проходил в глубоком детстве, последнюю 1/3 уже диалоги просто наобум скипал, лишь бы допройти быстрее, помню последняя локация - что-то на пирамиды Инков похожа, последний бой - вот вроде с этим безчелюстным злодеем на капитанском мостике корабля. Так что же там за главный сюжетный твист такой?)

Александр Стоун

Когда узнаешь что ты Дарт Реван) для меня было неожиданностью, хотя если бы в моей версии не были вырезаны видеовставки, что странно у меня был диск, я мог бы и раньше это понять.

Twiceasniceasguys

Помню-помню. Как потом противно было смотреть на лицемерные джедайские рожи. И как приятно было показать им темную сторону.