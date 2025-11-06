"Я была в шоке": Дженнифер Хейл вспомнила, как не знала главный сюжетный поворот Knights of the Old Republic

Легендарная актриса озвучивания Дженнифер Хейл, известная по роли Бастилы Шан в культовой ролевой игре Star Wars: Knights of the Old Republic, призналась, что, как и миллионы фанатов, была полностью ошеломлена главным сюжетным твистом игры. В интервью Buzzfeed она рассказала, что в начале 2000-х актёрам редко давали сценарии заранее — всё записывалось «с листа».
«Мы никогда не получали сценарий заранее. Я приходила в студию, видела реплику, читала её — и всё. Поэтому, когда случился этот поворот, я просто замерла. Это был момент, когда я поняла, насколько глубоко и по-настоящему кинематографично может быть повествование в играх», — вспоминает Хейл.
Для актрисы KOTOR стала откровением не только с точки зрения истории, но и морали. Возможность персонажа перейти на тёмную сторону Силы стала для неё настоящим сюрпризом. «Сначала я прошла игру как герой, потом пришла записывать новые сцены и не понимала, что происходит. Режиссёры сказали: “Те же слова, но теперь она — злодейка”. Я подумала: “Что?! Она что, предала всех?” Это было эмоционально тяжело», — призналась Хейл.
Так, как и позже в Mass Effect, где ей пришлось играть Шепард двух типов — героя и бунтаря, в KOTOR Хейл фактически воплотила две версии Бастилы. Этот контраст стал одной из причин, почему её персонаж до сих пор считается одной из самых сложных и запоминающихся героинь игр BioWare.
Напомним, ремейк Knights of the Old Republic от студии Aspyr был анонсирован в 2021 году, но вскоре его разработку заморозили. Однако в 2025 году появились признаки того, что проект всё же жив. Тем временем оригинал 2003 года продолжает вдохновлять игроков — и, как видно, саму Бастилу Шан.
опять банальные сюжетные ходы превозносят
Банальные сейчас, а раньше таких игр было по минимуму.
В нулевых я вообще пару игр могу вспомнить где можно было зло и добро отыгрывать и тех которые тогда играл и то они изометрия где обычно это легче реализовать
Enclave
Хорош ножом по сердцу :)
А напомните пожалуйста, что за главный сюжетный твист игры? Я проходил в глубоком детстве, последнюю 1/3 уже диалоги просто наобум скипал, лишь бы допройти быстрее, помню последняя локация - что-то на пирамиды Инков похожа, последний бой - вот вроде с этим безчелюстным злодеем на капитанском мостике корабля. Так что же там за главный сюжетный твист такой?)
Когда узнаешь что ты Дарт Реван) для меня было неожиданностью, хотя если бы в моей версии не были вырезаны видеовставки, что странно у меня был диск, я мог бы и раньше это понять.
Помню-помню. Как потом противно было смотреть на лицемерные джедайские рожи. И как приятно было показать им темную сторону.