Моддер, участвовавший в восcтановлении вырезанного контента для KOTOR 2, защищает Aspyr, отменившую DLC

Один из программистов, участвовавших в добровольной работе над модом Restored Content для Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords, говорит, что Aspyr Media "не сделала ничего плохого", когда отменила DLC для Switch.



Недавно Aspyr Media сообщила, что долгожданное DLC для Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords, Restored Content, теперь не выйдет на Nintendo Switch. Команда не объяснила причин, и не предложила возврат денег, вместо этого предложив бесплатный ключ для одной из семи других игр по "Звездным войнам".

Когда фанаты отреагировали на новость, моддер zbyl2, который помог выпустить мод Restored Content на ПК, написал комментарий на сабреддите KOTOR, сказав:

Aspyr не сделала ничего плохого. Жаль, что все закончилось так, как закончилось. У меня нет ничего, кроме хорошего, чтобы сказать об Aspyr и нашем сотрудничестве за последние восемь лет.

Моддер также дал понять, что отмена не имеет ничего общего с тем, что "высшее руководство не хочет отдавать должное команде моддеров".

Я сделал мод. Вышеизложенное на 100% не соответствует действительности, и мне жаль, что вы получили так много лайков, потому что этот слух теперь расфорсится. С Aspyr было приятно работать, и они предложили отдать должное всей команде задолго до того, как я спросил об этом.

Это не совсем успокоило недовольство некоторых игроков, которые считают, что им должны предложить "хотя бы частичное возмещение", "учитывая, что [Aspyr] продала игру на основании, как оказалось, ложного обещания".



В прошлом году сообщалось, что ремейк Star Wars Knights of the Old Republic "попал в серьезные неприятности" и "отложен на неопределенный срок" после того, как Aspyr уволила арт-директора и дизайн-директора игры и сообщила сотрудникам, что долгожданный ремейк "на паузе". Это драматическое решение было принято после того, как Aspyr, работавшая над игрой в течение трех лет, показала вертикальный срез Lucasfilm и издателю Sony, которые сочли, что демо "не там, где они хотели".