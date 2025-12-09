Похоже, в разработке находится полноценный ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic 2

Судебные документы по иску о ложной рекламе, поданному против Lucasfilm Games и Aspyr в связи с невозможностью интегрировать ранее обещанный и популярный фанатский мод в версию Star Wars: Knights of the Old Republic 2 для Switch, раскрывают то, о чём мы не знали: Lucasfilm планировала выпустить ремейк KOTOR 2. И, возможно, он всё ещё находится в разработке.
Как сообщил GameFile 8 декабря, в судебных документах, связанных с иском о ложной рекламе против Aspyr и Lucasfilm, упоминается «Проект Джульетта», который, как подтверждается показаниями вице-президента Lucasfilm Games Дугласа Рейли, является ремейком KOTOR 2. Как отмечает GameFile, порт KOTOR 2 на Switch имел кодовое название «Капулетти». Вот что Райли рассказал о проекте:
Джульетта» — кодовое название проекта, в рамках которого мы собирались сделать полноценный ремейк KOTOR 2 с современной графикой, современным геймплеем, ну, вы понимаете, сохранить сюжет, персонажей и общее содержание KOTOR 2, но переделать его для современного оборудования и современных машин с обновлённой графикой и всем таким. Мы обсуждали это с Aspyr.
На вопрос адвоката, планировалось ли переделывать контент из разработанного фанатами мода KOTOR 2 Restored Content Mod, Райли подтвердил, что это действительно так.
К сожалению, это всё, что нам известно о ремейке KOTOR 2. Стивен Тотило из GameFile не может подтвердить статус ремейка по состоянию на декабрь 2025 года. Приведённые выше показания были даны в марте. В то время Райли объяснил, что ремейк KOTOR 2 «технически в планах», но план состоял в том, чтобы начать с ремейка KOTOR, как и было объявлено ранее. Райли также сказал, что Aspyr больше не работает ни над одним из ремейков, а вместо этого разработкой занимается принадлежащая Saber студия Mad Head Games.
А смысл? Та игра во многих местах нарушала лор ЗВ, и не была доведена до ума. Внятного финала в ней нет, по той простой причине, что разработчики не успели его сделать.
Да, она вполне играбельна и даже интересна. Вот только это не ЗВ уже.
Не, ну тут то ты уж точно всех клоунов соберешь)))
Первая не нарушала лор, но вот вторая НУ ТОЧНО НАРУШАЛА. Там финал - убили главгада. Что там неясного?
Клоуны от соевой аудитории, которая не сечёт фишку - это даже плюс.
Даже само добавление клоунов вместо обычных лайков-дизлайков на этот сайт было сделано не от большого ума.
Лукас ведь тоже не с 1 эпизода начинал...