Похоже, в разработке находится полноценный ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic 2

Судебные документы по иску о ложной рекламе, поданному против Lucasfilm Games и Aspyr в связи с невозможностью интегрировать ранее обещанный и популярный фанатский мод в версию Star Wars: Knights of the Old Republic 2 для Switch, раскрывают то, о чём мы не знали: Lucasfilm планировала выпустить ремейк KOTOR 2. И, возможно, он всё ещё находится в разработке.

Как сообщил GameFile 8 декабря, в судебных документах, связанных с иском о ложной рекламе против Aspyr и Lucasfilm, упоминается «Проект Джульетта», который, как подтверждается показаниями вице-президента Lucasfilm Games Дугласа Рейли, является ремейком KOTOR 2. Как отмечает GameFile, порт KOTOR 2 на Switch имел кодовое название «Капулетти». Вот что Райли рассказал о проекте:

Джульетта» — кодовое название проекта, в рамках которого мы собирались сделать полноценный ремейк KOTOR 2 с современной графикой, современным геймплеем, ну, вы понимаете, сохранить сюжет, персонажей и общее содержание KOTOR 2, но переделать его для современного оборудования и современных машин с обновлённой графикой и всем таким. Мы обсуждали это с Aspyr.

На вопрос адвоката, планировалось ли переделывать контент из разработанного фанатами мода KOTOR 2 Restored Content Mod, Райли подтвердил, что это действительно так.

К сожалению, это всё, что нам известно о ремейке KOTOR 2. Стивен Тотило из GameFile не может подтвердить статус ремейка по состоянию на декабрь 2025 года. Приведённые выше показания были даны в марте. В то время Райли объяснил, что ремейк KOTOR 2 «технически в планах», но план состоял в том, чтобы начать с ремейка KOTOR, как и было объявлено ранее. Райли также сказал, что Aspyr больше не работает ни над одним из ремейков, а вместо этого разработкой занимается принадлежащая Saber студия Mad Head Games.