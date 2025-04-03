Вышел первый эпизод мода Revenge of Revan для Star Wars: KOTOR 2

Фанаты "Звездных войн", сегодня для вас кое-что особенное. Команда мододелов, создавшая Revenge of Revan, фанатское продолжение Star Wars: KOTOR 2, выпустила свой первый эпизод. Да, это Star Wars: KOTOR 3, созданный фанатами для фанатов.

Действие Revenge of Revan происходит через 8 лет после событий KOTOR 2, где вы увидите, как Орден джедаев начинает восстанавливаться, находя свое место в Республике, в которой его не было уже несколько лет.

Revenge of Revan - это самостоятельная оригинальная история, которая позволит вам продолжить свою сагу с тем выбором, который вы сделали в KOTOR 1 и 2, независимо от того, используете ли вы канонический сетап или свою собственную версию. Мод является связующим звеном между KOTOR 2 и SWTOR. Вы увидите камеи и будете взаимодействовать с некоторыми бывшими персонажами из первых игр KOTOR, в зависимости от выбранного вами варианта.

Мод предлагает около 3 часов геймплея и включает несколько новых оригинальных музыкальных композиций. Варианты диалогов будут зависеть от класса джедая, а персонажи будут иногда реагировать на ваш выбор расы.

Мод имеет две опции. Это варианты "Канон" и "Неканон". Опция "Канон" настраивает мод на события новеллы "Реван", который положил начало ММО TOR. С другой стороны, неканон устанавливает мод на альтернативный сценарий. Концовки в моде могут отличаться в зависимости от выбранного вами варианта.

Вы можете скачать этот мод Star Wars: KOTOR 3 по этой ссылке. Обратите внимание, что Revenge of Revan заменит основную сюжетную линию/игру. К счастью, существует быстрый и простой способ переключения между играми KOTOR 2 и RoR. Поэтому не забудьте также прочитать гайд по установке.