Вышел первый эпизод мода Revenge of Revan для Star Wars: KOTOR 2

Фанаты "Звездных войн", сегодня для вас кое-что особенное. Команда мододелов, создавшая Revenge of Revan, фанатское продолжение Star Wars: KOTOR 2, выпустила свой первый эпизод. Да, это Star Wars: KOTOR 3, созданный фанатами для фанатов.
Действие Revenge of Revan происходит через 8 лет после событий KOTOR 2, где вы увидите, как Орден джедаев начинает восстанавливаться, находя свое место в Республике, в которой его не было уже несколько лет.
Revenge of Revan - это самостоятельная оригинальная история, которая позволит вам продолжить свою сагу с тем выбором, который вы сделали в KOTOR 1 и 2, независимо от того, используете ли вы канонический сетап или свою собственную версию. Мод является связующим звеном между KOTOR 2 и SWTOR. Вы увидите камеи и будете взаимодействовать с некоторыми бывшими персонажами из первых игр KOTOR, в зависимости от выбранного вами варианта.
Мод предлагает около 3 часов геймплея и включает несколько новых оригинальных музыкальных композиций. Варианты диалогов будут зависеть от класса джедая, а персонажи будут иногда реагировать на ваш выбор расы.
Мод имеет две опции. Это варианты "Канон" и "Неканон". Опция "Канон" настраивает мод на события новеллы "Реван", который положил начало ММО TOR. С другой стороны, неканон устанавливает мод на альтернативный сценарий. Концовки в моде могут отличаться в зависимости от выбранного вами варианта.
Вы можете скачать этот мод Star Wars: KOTOR 3 по этой ссылке. Обратите внимание, что Revenge of Revan заменит основную сюжетную линию/игру. К счастью, существует быстрый и простой способ переключения между играми KOTOR 2 и RoR. Поэтому не забудьте также прочитать гайд по установке.
В такое дело бы вкатится классно было бы но 3 часа если хорошо вышло маловато. Как будто бы дождаться остальных глав можно кому как не фанатам котор знать что такое ждать
Вот это царский подарок!А русский перевод завезли?
ВКУСНЯТИНА !!!
От души! Почтение мододелам, пусть славятся всю дорогу!