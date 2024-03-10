Фанаты создали петицию, чтобы попытаться возродить отмененную EA игру Star Wars Mandalorian

У Respawn Entertainment было несколько проектов в разработке, включая новые игры по вселенной Star Wars и Titanfall. Однако последний раунд увольнений в EA сильно повлиял на лицензионные игры, что привело к отмене Star Wars Mandalorian.

По слухам, у этого проекта был большой потенциал. После этого сообщения некоторые фанаты начали объединяться в надежде переубедить EA, создав петицию с требованием возродить проект.

Петиция была создана два дня назад и уже начала привлекать внимание поклонников "Звездных войн". На момент написания статьи под ней подписалось более 300 человек, что приближает петицию к ее первой цели - 500 подписчиков.

По словам Сэма Стоу, создателя петиции, решение EA разочаровало многих фанатов. Он использует тот факт, что "Мандалорец" собрал 33 миллиона зрителей на канале Disney+, чтобы попытаться убедить EA.

Мы призываем Respawn и все заинтересованные стороны пересмотреть свое решение.

Respawn Entertainment уже вложила значительные средства в лицензию "Звездных войн", и разработчик также продолжает работу над сиквелом Star Wars Jedi: Survivor. Этот проект позволил бы студии глубже изучить "Звездные войны".

Поэтому фанаты считают отмену проекта огромной упущенной возможностью и призывают EA дать им то, что они хотят.

Приведет ли это к положительным результатам, никто не знает, но эта петиция — явный признак того, что EA приняла неверное решение в данном случае.