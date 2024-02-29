Том Хендерсон раскрыл некоторые детали отмененной игры про мандалорского охотника за головами

Прошло всего две недели с тех пор, как появились информация про сюжетную игру от первого лица Star Wars Mandalorian от Respawn Entertainment, но буквально сегодня она была официально отменена EA.

Только что инсайдер Том Хендерсен представил новые детали про эту игру. По его словам, эта игра была фантастической - и это не только со слов разработчиков, но и всех, кто имел возможность поиграть в нее. Отзывы о плейтестах всегда были положительными и полными энтузиазма, а разработчики получали удовольствие от всего процесса работы над проектом. Тем не менее, по какой-то причине EA посчитала, что игра представляет собой слишком большой финансовый риск, и решила отказаться от ее выпуска.

Как сообщалось ранее, игра должна была быть про мандалорского охотнике за головами, который должен был заниматься поиском головорезов по всей галактике.

Игра начиналась с "Логова" - операционной базы игрока, в которой находились корабль, карта галактики, станция апгрейда, арсенал и многое другое. Предполагается, что именно здесь вы выбирали, какие задания хотите выполнить. Игрок мог экипировать нужное оружие, улучшить броню, а затем сесть на корабль и приземлиться на планету, где находится награда.

В игре не было открытого мира, вместо этого она предлагала линейный уровень, но были и большие открытые пространства, которые игрок мог исследовать и найти свои награды и другие секреты. Бой описывался как очень быстрый благодаря мандалорскому реактивному ранцу, позволяющему перемещаться по вертикали и подниматься по горизонтали, чтобы добраться до труднодоступных мест. Также было сказано, что в игре есть функция захвата, с помощью которой ваш персонаж будет выполнять приемы, напоминающие DOOM (но гораздо менее кровавые), чтобы уничтожить врагов.

Основными врагами были штурмовики, которые патрулировали большинство карт, пока вы пытались выполнить свою задачу, и имели несколько различных типов оружия, которые вы ожидаете от игры Star Wars - обычное, дробовик, снайперское, тяжелое (ракеты) и другие. Также известно, что в игре периодически появлялись Боссы, напримеер шагоход AT-ST и т.д. Другие враги зависели от планеты, на которой вы находились, но могли варьироваться от банд преступников до других охотников за головами, которые хотели опередить вас.

До релиза игры было еще далеко, но известно, что в игре уже есть достаточно отполированный вертикальный срез для демонстраций и несколько других миссий/уровней, близких к завершению.

Игра находилась в разработке для PlayStation 5, Xbox Series S|X и PC.