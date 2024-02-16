Том Хендерсон: Respawn Entertainment делает игру по Star Wars, которую многие ждут

Сегодня известный журналист Том Хендерсон поделился информацией о том, что студия Respawn Entertainment в данный момент делает игру по Star Wars, которую ждут многие фанаты. Остальной информацией инсайдер пообещал поделиться как только перепроверит информацию.
По всей видимости продолжение Star Wars Jedi: Survivor фанатам придется подождать. Скорее всего Хендерсон говорит о проекте, слухи о котором появились в прошлом году. Пользователи уже гадают что именно готовит Respawn Entertainment и не пришли к единому выводу. Среди наиболее вероятных вариантов серии: Republic Commando, Jedi Knight и Battlefront.
Однако многие склоняются к тому, что игра не будет продолжением какой-либо из старых серий, но тем не менее будет черпать вдохновение из них. Судя по предыдущему слуху, это будет одиночный шутер от первого лица на движке Unreal Engine 5. Хендерсон заявил, что уже готовит статью где подробнее расскажет об игре.
Было бы замечательно, если возродили бы серию Jedi Knight с Кайлом Катарном и начали бы с полноценных ремейков оригинальных частей. Ещё с детства понравилась эта серия игр, наравне с KotoR.
Так дисней с изгоем 1 изменил лор, фактически Катарна не существует теперь, поэтому ремейка точно не будет.
Очень вряд ли Dysney позволит. Эта серия кардинально противоречит новому канону. Там вон просто порты на современные платформы скорее всего максимум, что мы получили
Смотрю так на все поделки диснеяя и понимаю, что противоречия сюжета им до одного места. Да и заработать на классике еще никто не отказывался
Это Дисней не канон. А Катарн - канон.
Для меня и Survivor почти как Jedi Knight..
Лично я жду РПГ (или даже экшн-РПГ) с большим открытым миром, множеством квестов и т.д.
В общем чтобы было как в SW Old Republic (а лучше КОТОР, там не было сильных ограничений в изучении скиллов из-за классов персонажа. Да и вообще систему изучения скиллов сделали бы примерно как в Скайриме т.е. улучшение навыков за счет постоянных тренировок с мастерами и на практике. И будь ты хоть контрабандистом или джедаем. Или ситхом. Эх мечты... =_=), только с механиками, геймплэем и графикой из Survivor :)
Лет 5 назад я думал что подобная игра может появиться лет через 15-20, когда технологии будут уже значительно лучше и возможности тоже будут намного больше. Но с продолжающейся тенденцией "разработка все дорожает и хавайте че дают" у меня всё больше сомнений что я вообще дождусь такую игру..
Ничего не жду, потому что это всё равно будет по диснеевскому канону, который тупо фанфик.
многие ждут новую часть Titanfall !
1313 ту самую жду всё ещё, ремейки котор, либо новую академию джедаев
Надеюсь они делают продолжение репаблик командо ну или ремейк
Рэпаблик Командо была заебись
очень хочется поиграть в republic commando 2 с новыми графенами, фичами и приколами. Туда б еще грамотный кооп впихнуть, цены б ей не было
Мне в свое время зашла Репаблик командо может про нее что будет... было бы здорово ::)
Надо сначала сделать ремейк SW Republic Commando, а после выпускать сиквел Imperial Commando, также хочется увидеть возрождение серии Jedi Knight с той самой боевкой, в добавок выпустить сиквел Empire at War, в общем спрос есть.
Прям слезинку ностальгии пустил...)
Лучше-бы Titanfall 3 делали-бы!
Хотя может-быть его уже делают...
Ремейк Рыцарей Старой Республики где?!!!
Лучше бы сделали продолжение Jedi Academy или хотя бы толковый ремейк на неё.
Хочется что-то легкое и приятное, как Battlefront 1-2, но с нормальной сюжетной линией, а не для галочки.
Дайте игру где можно будет полностью пройти путь Энакина до превращения в Вейдера)
Дайте расчлененку на полную катушку, уууу сюка
Новая часть The Force Unleashed???
Задумка этой серии прикольная, но геймплейно скучная...
Star Wars Jedi: Survivor - отличная игра, кроме оптимизации, Titanfall 2 - отличная игра. Если Respawn сделает сингловый шутер по звездным войнам, это будет просто замечательно.
Если Respawn то надежды на Republic Commando или Jedi Knight.
Если это не серия с Кайлом Катарном или продолжение Форс анлишеда - нафиг надо.
Было бы очень круто, если сделали игру про Dead wing! Например отрят из 501 легиона отправили узнать в чем дело... В соло или коопе прохождение. Ну и куча разных пушек и т.д.
Я фанат FPS, такая вещь по Звездным войнам, это бомба!
Техническая часть будет таким же мусором как Jedi survivor?
Defective Republic Commando - про "Бракованную партию".
Jedi Fallen Knight - про путь Бена/Кайло или про ученицу Рей.
Battlefront - про... боевой фронт:)))
А мне бы очень хотелось стратегию(известно какую). На современных-то технологиях она была бы мне очень любопытна. Даже чушь-собачья от Диснея не сильно бы беспокоила, лишь бы игровой процесс галактической войны был хорош. Но, сейчас стратегии не в тренде:(((
была же новость что будет стратегия
А я чет не ждун!!!!!!!!!!!!!!!!
Ммм… еще больше статтерящего фуфла на анриале, прям весь в предвкушении.