Том Хендерсон: Respawn Entertainment делает игру по Star Wars, которую многие ждут

Сегодня известный журналист Том Хендерсон поделился информацией о том, что студия Respawn Entertainment в данный момент делает игру по Star Wars, которую ждут многие фанаты. Остальной информацией инсайдер пообещал поделиться как только перепроверит информацию.

По всей видимости продолжение Star Wars Jedi: Survivor фанатам придется подождать. Скорее всего Хендерсон говорит о проекте, слухи о котором появились в прошлом году. Пользователи уже гадают что именно готовит Respawn Entertainment и не пришли к единому выводу. Среди наиболее вероятных вариантов серии: Republic Commando, Jedi Knight и Battlefront.

Однако многие склоняются к тому, что игра не будет продолжением какой-либо из старых серий, но тем не менее будет черпать вдохновение из них. Судя по предыдущему слуху, это будет одиночный шутер от первого лица на движке Unreal Engine 5. Хендерсон заявил, что уже готовит статью где подробнее расскажет об игре.