Вакансии Respawn раскрывают свежие подробности об игре про мандалорца на Unreal Engine 5

На днях авторитетный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что основная команда разработчиков из студии Respawn Entertainment сейчас работает над новой игрой во вселенной "Звездных войн". Если верить слухам, авторы Apex Legends, Titanfall и Star Wars Jedi: Fallen Order работают над игрой про мандалорца. Что будет ждать игроков в новом проекте пока не совсем понятно, но недавно опубликованный список вакансий разработчиков открывает некоторые интересные подробности.

Как отмечается, игра про мандалорца создается на базе движка Unreal Engine 5. Этому аспекту игры уделено очень много внимания в опубликованных объявлениях по набору сотрудников. Respawn нуждается в программистах, инженерах и дизайнерах, которые хорошо знакомы с новыми технологиями Unreal Engine. Очевидно, движок и его визуальные возможности станут ключевой фишкой будущей игры.

В вакансиях упоминается только сюжетная компания и кинематографичная постановка, при этом о сетевых возможностях или онлайн составляющей умалчивается. Разработчики стремятся представить проект, который удивит игроков "визуальными решениями" и порадует "атмосферными" локациями из знаменитой киносаги. В качестве основного вдохновения разработчики берут в пример Star Wars: Dark Forces и Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II, поэтому будут рады новым сотрудникам, которые также любят эти игры.