Актриса, играющая Кей Весс в Star Wars: Outlaws посетит в июле мероприятие San Diego Comicon ©

Как и было обещано, на Ubisoft Forward состоялось полное раскрытие Star Wars: Outlaws. Однако в конце мероприятия прозвучало сообщение, которое осталось несколько незамеченным.



В подробном видео, посвященном игре, Massive Entertainment представила аудитории Умберли Гонсалес, актрису, которая сыграет главную героиню Кей Весс. Рассказав о собственном опыте работы с захватом движения, актриса провела поклонников "Звездных войн" за кулисы Star Wars: Outlaws.



В конце видео Умберли Гонсалес удивила зрителей, назначив встречу геймерам на предстоящем San Diego Comicon. Мероприятие, запланированное в США на период с 20 по 23 июля 2023 года, в качестве гостя посетит переводчик Кей Весс. Но это еще не все: актриса подтвердила, что к ней также присоединятся "некоторые разработчики и члены актерского состава" из Star Wars: Outlaws. Учитывая это сообщение, мы предполагаем, что на выставке в США можно ожидать панель, посвященную именно Outlaws.

