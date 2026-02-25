ЧАТ ИГРЫ
Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
5.8 1 020 оценок

Аналитики: Star Wars Outlaws стала самой популярной игрой января в Game Pass, обойдя Space Marine 2

Gruz_ Gruz_

Добавление космического экшена Star Wars Outlaws в библиотеку Game Pass 13 января 2026 года стало наглядным подтверждением эффективности подписной модели для продвижения крупных блокбастеров. По данным агентства Alinea Analytics, сервис обеспечил игре приток почти 600 тысяч новых пользователей на ПК, консолях и в «облаке».

Старт оказался особенно бодрым: только за первые сутки проект опробовали 100 тысяч подписчиков. Всего же на сегодняшний день через Game Pass к приключениям Кей Весс и Никса приобщились более 595 тысяч человек. Аналитики отмечают, что выход в сервисе фактически удвоил количество игроков на платформе Xbox, сравнявшись с общими продажами игры на этой консоли за всё время с момента релиза в 2024 году

Star Wars Outlaws даже удалось — хоть и с небольшим отрывом — обойти шутер Warhammer 40,000: Space Marine 2 (544 тысячи пользователей) и стать самой популярной игрой среди январских новинок в Game Pass.

Эксперты связывают такой успех с тем, что к моменту попадания в Game Pass проект получил ряд крупных обновлений, исправивших технические огрехи и спорные стелс-механики, а также два сюжетных дополнения («Wild Card» и «A Pirate's Fortune»). Для Ubisoft, признавшей ранее продажи игры ниже ожидаемых, партнерство с Microsoft стало эффективным способом расширить фан-базу франшизы.

Главный инженегр

Да нормальная игра. Полетать на спидере и на корабле, популять из бластеров и винтовок, особенно шестиствольного. Да и сделана очень красиво

Wing42

Лучшая в мире игра. Особенно если не играть.

H-DS

Согласен. Вполне качественная игра. Планеты достаточно большие, в космосе полетать-пострелять можно. Бесит только ужатость снаряжения и чрезмерное обилие женщин разных инопланетных рас. Словно Империя не ксенофобы, а мужефобы

Лидер Мур H-DS

согл прошел на релизе, когда речь о звездных войнах, выбирать не приходится, как минимум насладиться атмосферой и графоном в игре 100% можно и нужно!

+ ещё 2 картинки
Иваныч из Тулы

На халяву и Outlaws Star wars 😎

KPAHbl4

я не смог даже на ххаляву в это играть. где-то час продержался и удалил

JackReacher

Жрут кактус

Wing42

Эти подписочники что угодно схавают.

Retro_Gamer

Да обычная средненькая игра, чего хейтить-то.

Не шедевральная и не прям ужасная.

cthulhu42

Ну так и рекламировали бы ее как средненькую игру))) И ценник бы как за АА игру просили бы. Но это другое))))

FairUlu

Делайте продолжение.

WerGC

когда все исправили играть одно удовольствие

Шрек и осел vs CD Project

Недавно оказалось, что ЦА АБОБЫ это владельцы PS5...

У каждой ховнины найдётся своя ЦА, гдавное добавить её в gamepass/выпустить на ps5

Лидер Мур

не давно оказалось что абоба везде в топах, в стиме высокий рейтинг, на торрент трекерах входит в топ 10 самых популярных игр, в геймпассе в топе и скоро будет вторая часть, на пс5 так же вошла в топчик, и она даже на этом сайте имеет высокий рейтинг как от пользователей, так и от редакции! КАК ТАК ЧЕ ААХАХА

Retro_Gamer Лидер Мур
не давно оказалось что абоба везде в топах, в стиме высокий рейтинг, на торрент трекерах входит в топ 10 самых популярных игр, в геймпассе в топе и скоро будет вторая часть, на пс5 так же вошла в топчик, и она даже на этом сайте имеет высокий рейтинг как от пользователей, так и от редакции! КАК ТАК ЧЕ ААХАХА

Абобу просто взяли и затравили. Оказывается-то, что хорошие игры у Майков есть.

Люди не имеют собственного мнения, слушают всяких блогеров и всюду следуют за толпой. Это одна из главных проблем современного рынка одиночных игр.

KPAHbl4

лучше дочь проститутка чем сын ца абобы)))

Vad Pvn

Здесь есть женьшень штурмовики и имперцы генералы негры , это всё что нужно знать об этой игре и как разработчики относятся к этой вселенной...

3
sa1958

Думаю не надолго это.

