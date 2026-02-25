Аналитики: Star Wars Outlaws стала самой популярной игрой января в Game Pass, обойдя Space Marine 2

Добавление космического экшена Star Wars Outlaws в библиотеку Game Pass 13 января 2026 года стало наглядным подтверждением эффективности подписной модели для продвижения крупных блокбастеров. По данным агентства Alinea Analytics, сервис обеспечил игре приток почти 600 тысяч новых пользователей на ПК, консолях и в «облаке».
Старт оказался особенно бодрым: только за первые сутки проект опробовали 100 тысяч подписчиков. Всего же на сегодняшний день через Game Pass к приключениям Кей Весс и Никса приобщились более 595 тысяч человек. Аналитики отмечают, что выход в сервисе фактически удвоил количество игроков на платформе Xbox, сравнявшись с общими продажами игры на этой консоли за всё время с момента релиза в 2024 году
Star Wars Outlaws даже удалось — хоть и с небольшим отрывом — обойти шутер Warhammer 40,000: Space Marine 2 (544 тысячи пользователей) и стать самой популярной игрой среди январских новинок в Game Pass.
Эксперты связывают такой успех с тем, что к моменту попадания в Game Pass проект получил ряд крупных обновлений, исправивших технические огрехи и спорные стелс-механики, а также два сюжетных дополнения («Wild Card» и «A Pirate's Fortune»). Для Ubisoft, признавшей ранее продажи игры ниже ожидаемых, партнерство с Microsoft стало эффективным способом расширить фан-базу франшизы.
