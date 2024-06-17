Авторы Star Wars: Outlaws во многом вдохновлялись самым лучшим фильмом из линейки новых "Звездных войн"

Уже в августе этого года игроки на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X смогут отправиться исследовать криминальный мир Далекой далекой галактики в Star Wars: Outlaws. Приключенческий экшен от Massive Entertainment обещает удивить поклонников "Звездных войн" более приземленным подходом к культовой вселенной, раскрывая её преступный мир и представляя новых интересных героев. В реализации этой идеи разработчикам Star Wars: Outlaws очень помог один конкретный фильм из всей саги "Звездных войн".
В последнем интервью креативный руководитель Massive Entertainment признался, что на разработку Star Wars: Outlaws больше всего повлиял фильм "Изгой-один: Звёздные войны. Истории". Авторам понравилось мрачное напряжение и представление новых персонажей, которые были очень гармонично вплетены в знаменитую историю. Эта лента не просто так считается зрителями одной из самых лучших картин в современной истории "Звездных Войн".
Разработчики хотят повторить уникальную эстетику "Изгоя-один" в Star Wars: Outlaws. По сюжету игры Империя находится на пике своей силы, и главная героиня вынуждена выживать в этом мире самыми разными способами, порой проявляя необходимую жестокость и изобретательность.
Из худшего выбрали лучшее молодцы 😂
Есть лучше?
5й эпизод например
Возможно, но спорный момент.
Не знаю. Я новые ЗВ не смотрел иной раз лучше классику пересмотреть
изгой хороший фильм, вот прям оч зашел
Нет в современных ЗВ никаких лучших. В "Изгое-один"(придурошные переводчики не уловили преемственность с 4-м эпизодом), лучший момент - когда тупорылые персонажи-однодневки мрут один за другим. Славная традиция могла бы быть. Жаль с сиквелами так же не поступили, а наоборот - загубили всех классических персонажей.
Если это чучело(Кал, Кей, Куй - забыл как её там) со своим зверьком героически помрёт в финале, то это будет вполне в духе "Изгоя". Но я сомневаюсь что у авторов на это хватит мозгов. Они же там давно уже одноклеточные, по брошюрам работают.
У нас тут сошлись два ЗЛА: Дисней и Юбисофт. Разве есть у кого-то положительные иллюзии на счёт такого сотрудничества?:)
Ждём.. Очень ждём.... Очередного провала.. Юбисофт это как знак качества!! Качественного отборного дерьма!)
Авторы Star Wars: Outlaws во многом вдохновлялись самым лучшим фильмом из линейки новых "Звездных войн"
На самом деле аКАЛитом, или Асукатаной
Фильм был стильный, но слегка подпортили моменты с инклюзивностью
Напомни, что там было ? Как я помню, вроде норм, раз в 100 лучше лютого гэ 7,8,9эпизодов, аколитов, асок и пр.
Я сам не очень помню бро) вроде к мелочам прикапываюсь наверное, вспомнил одного нигера, и что-то легкое было типа "сильная женщина". Но наверное их добавили не для галочки, поэтому и смотрелись все органично, сам не фанат ЗВ, наверное по лору кого-то изменили я хз
Лучшая часть серии - "Империя наносит ответный удар".
Какой "Изгой", о чём он? Детский сад...
Так речь о современных фильмах идет, а не всей франшизы
даже близко не лучший. спасибо, что не восхождение скайуокер.
Когда уже юбики наймет типа, который хоть как-то сгладит анимации? Что это за кал? Из воздуха достает крюк и также пропадает, когда цепляется происходит миллисекундное подергивание(типа срабатывание определенного скрипта), и это вообще в любой анимации, будь то паркур или просто гг достает бластер. Все эти неестественные движения тела, рук, ног. Взять например uncharted 4. Игра вышла восемь лет назад, тот же крюк, но даже тогда не было таких всратых анимаций. Персонаж двигается и реагирует на действия естественно. В прыжках руки немного болтаются, ноги не парализованы, крюк не из жопы достает, как и оружее. И смотрешь вот на это в 2024 году.
и так схавают
И зачем мне очередной фар край с текстурами зв? // Алексей Кармадонов