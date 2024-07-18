"Даунгрейд наносит ответный удар": геймеры раскритиковали Ubisoft за качество графики в Star Wars Outlaws

Вчера Ubisoft представила новый геймплейный фрагмент из Star Wars Outlaws. Вместо того чтобы обсуждать прохождение миссии или умения героини, игроки в первую очередь обратили внимание на качество графики.
10 минут геймплея из Star Wars Outlaws позволяют взглянуть на то, как Кей Весс путешествует по знакомой планете. Редакторам IGN была предоставлена возможность представить полную миссию на Татуине - в этом случае авантюристка исследует локацию и получает возможность войти в большую пещеру. Часть зрителей, однако, не высказала своего мнения об игровом процессе и умениях главной героини Star Wars Outlaws, но выразила свое разочарование графикой, которая, по их мнению, смотрится хуже, чем в ранее показанных роликах.
Спустя 13 часов количество «дизлайков» превысило количество «лайков», что является четким свидетельством того, что видеоролик зрителям не понравился.
Огромный даунгрейд. Текстуры низкого разрешения.
Игра сама по себе кажется классной, но.... не выглядит она очень уж плохо для чего-то, выходящего в августе?
Едем на мотоцикле по пустой пустыне > находим пещеру, чтобы грабануть немного камней > участвуем в перестрелке с худшим и самым медленным геймплеем, который я когда-либо видел в игре от третьего лица, с анимацией прямо из 2010 года > смотрим кинематографическую интерлюдию о скучной, бездушной истории со скучными, бездушными персонажами > снова едем на мотоцикле по пустыне > снова сражаемся в скучной битве, где единственное разнообразие в стиле геймплея - это за каким ящиком вы прячетесь. Очередной шедевр от ubislop.
Это порт со Switch?
Ubi Soft - Эпизод V: Даунгред наносит ответный удар
Это похоже на то, что 14-летний подросток сделал на своем компьютере. 10 лет назад...
Некоторые игроки сравнивают Star Wars Outlaws с Watch Dogs, одной из «осечек» Ubisoft. Предрелизная версия игры выглядела гораздо лучше, чем финальный вариант, выпущенный на рынок. Позже французская компания признала свою ошибку и пообещала внести улучшения.
Star Wars Outlaws поступит в продажу уже через 43 дня, и разработчики из Massive Entertainment успели сообщить о завершении работы над приключением. И есть много признаков того, что в распоряжении IGN оказалась именно финальная версия.
Сейчас на боксе бесплатные выходные для Аватар, так это дерьмо даже бесплатно трогать не хочется. А эту поделку, насравшую на Звездные Войны даже смотреть не хочется. Я помню то время, когда видя в начале игры логотип Юбисофт, я потирал руки и приговаривал: о, это будет супер! Сейчас, если хочешь сказать, что игра без сюжета, однообразная и её не касалась творческая рука, достаточно сказать, что игру делали Юбики. Юбики, как знак антикачества.
Пока люди голосуют деньгами - их сигнальная лампа, что они действуют в правильном направлении, будет гореть.
Неужели юбисофт опять обосрались прилюдно по жидкому? Быть такого не может.
Ну уж чего-чего то плохой графики от Massive наверняка на релизе не будет. Весь вопрос в качестве геймплея и сюжета.
В трейлере графу отключили
Юбики перед каждым релизом достают из кладовки любимые грабли. :)
Ага и раскладывают их перед игроками, которые с удовольствием по этим граблям несут им бабло)
У убиков вообще полный даунгрейд и провалы по всем фронтам :
- Avatar https://www.playground.ru/avatar_frontiers_of_pandora/news/avatar_frontiers_of_pandora_ne_smogla_zainteresovat_igrokov_v_steam_pikovyj_onlajn_sostavil_vsego_463_cheloveka-1706550
- Skull & Bones, которую AC Black Flag тупо кладет на лопатки по качеству.
- xDefiant
- и AC Shadows - пожалуй самый громкий будущий провал...
Мыши плакали, кололись, но продолжали предзаказывать.
Классика
Мдааа и это игра 2024 за 70 бачей, эх