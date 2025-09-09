Демоверсия Star Wars Outlaws для Switch 2 появится "еще в этом году"

Не все из дорогостоящих игр от сторонних разработчиков получили высокую оценку работы на Switch 2, но, конечно, есть и те, что пользуются большим успехом, такие как Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy и Star Wars Outlaws.

Последняя из них была удостоена множества похвал за то, как хорошо Massive Entertainment сумела вместить в нее все из более мощных игровых платформ и значительно превзойти ожидания. Более того, разработчики настолько уверены в своей работе, что готовы предложить игрокам лично опробовать игру.

Ubisoft отвечает на вопросы о версии для Switch 2 в так называемом FAQ о выпуске, сообщила о возможной демоверсии и написала:

«Демоверсия будет доступна на Nintendo Switch 2 еще в этом году, скоро мы поделимся более подробной информацией».

Когда именно будет «в ближайшее время», пока неизвестно, но ходят слухи о проведении на этой неделе Nintendo Direct, что может стать отличной возможностью рассказать больше о демоверсии — и, возможно, даже выпустить ее.