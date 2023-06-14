Детали геймплея Star Wars Outlaws: система репутации, космические бои и многое другое ©

Анонс Star Wars Outlaws на Xbox Games Showcase ранее на этой неделе застал многих врасплох, а вскоре после этого Ubisoft и Massive Entertainment также продемонстрировали продолжительное прохождение игрового процесса для предстоящей приключенческой игры с открытым миром. Теперь издатель выпустил еще одно видео, которое добавляет комментарии разработчиков к недавнему геймплею, предоставляя дополнительный контекст и информацию.

Во-первых, были раскрыты новые подробности о некоторых ключевых персонажах, которые будут сопровождать главную героиню Кей Весс в ее путешествии. Есть, конечно, и ее верный пушистый компаньон Никс, который, по словам разработчиков, является Меркаалом. Новый вид существ, созданный для игры, Никс — это «редкое и экзотическое» существо, чья родная планета является «загадкой».

Как мы видели в демоверсии игрового процесса, Никс также будет помогать Кей во время игры несколькими способами, например, отвлекать охранников, атаковать по команде, помогать с головоломками, доставать оружие (как Чоризо в Far Cry 6), помогать открывать секреты и многое другое.

Другим компаньоном Кей, который был заметен в недавнем показе, был дроид по имени ND-5. Это дроид-коммандос BX, построенный сепаратистами в свое время, и благодаря его опыту участия в Войнах клонов он очень закален в боях. Теперь он работает силовиком преступного мира и начинает работать с Кей над большой рискованной работой, которую они считают возможностью всей жизни.

Разумеется, игроки также посетят множество планет и локаций в Star Wars Outlaws. Пыльная скала, на которой проходила недавняя демонстрация, — это Тошара, луна, описанная как «улей преступной деятельности», которую Massive Entertainment задумала и создала в тесном сотрудничестве с Lucasfilm, включая все, от ее растительности и дикой природы до ее уникальной культуры и геймплейными активностями.

На каждой планете игроки также найдут множество городов и поселений, которые будут служить центрами деятельности, такими как Надежда Джаунты на Тошаре или столица Луны Мирогана, которая кишит преступниками и коррупцией. Massive говорит, что каждая планета в игре будет иметь «особый профиль», что означает, что каждая из них будет не только выглядеть уникально, но и иметь свою собственную историю, уникальную дикую природу и экосистему и многое другое.

Предполагается, что аналогичный уровень разнообразия будет обнаружен и в космосе, и Massive сказали, что каждая отдельная орбитальная область также будет иметь свою идентичность. Когда вы находитесь в космосе, помимо участия в небольших воздушных боях (как показано в недавнем игровом процессе), игроки также смогут участвовать в крупномасштабных битвах с более крупными кораблями, а исследования также будут поощряться, с множеством сюрпризов, предположительно спрятанных в космосе. Также было подтверждено, что переход от планеты к космосу (и наоборот) будет полностью бесшовным.

Механика выбора и последствий также будет играть большую роль и будет напрямую связана с системой репутации, в которой ваша репутация в различных синдикатах и фракциях будет меняться в зависимости от того, с кем вы решите присоединиться в своей работе, а также другие важные выборы, которые вы делаете. «Самые прибыльные возможности» в игре станут доступны Кей, если ее репутация с определенными фракциями достаточно хороша, в то время как, с другой стороны, те, с кем у вас нет хороших отношений, заблокируют вас в некоторых миссиях.

Вдобавок ко всему, как намекнули в демонстрации геймплея, в Star Wars Outlaws также будет система розыска.

Что касается механики прогресса, разработчики говорят, что и Кей, и ее бластер (наряду с другими способностями и инструментами) будут развиваться и улучшаться по ходу игры, хотя конкретных подробностей немного. В частности, бластер может быть оснащен новыми модулями и обновлениями, которые вы можете обнаружить, что предоставит, как говорят разработчики, «радикально» разные варианты того, как справляться с ситуациями. Между тем, хотя очевидно, что его лучше всего использовать в бою, он описывается как «центральный и универсальный инструмент», который может использоваться не только для прямой атаки врагов.

Star Wars Outlaws выйдет в следующем году для PS5, Xbox Series X/S и ПК.