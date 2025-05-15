Для Star Wars Outlaws вышло крупное обновление с улучшениями и исправлениями

Сегодня для Star Wars Outlaws вышло крупное обновление 1.16, которое приносит с собой множество долгожданных нововведений и улучшений. Апдейт уже доступен на всех основных платформах: 6,17 ГБ на PS5, 8,55 ГБ на Xbox Series X|S, 10,21 ГБ на Ubisoft Connect и 8,5 ГБ на Steam.

Одним из главных новшеств стало улучшение геймплея: теперь игроки могут свободно стрелять из бластера Кей во время езды на спидере, переключаться между двуручным оружием и бластером, а также настраивать внешний вид космического судна Trailblazer. Кроме того, добавлены новые космические контракты с разнообразными задачами и наградами.

Патч также устраняет множество ошибок, включая баги с NPC, наборами снаряжения и прогрессом, улучшает графику и производительность, включая поддержку FSR 3, HDR и RTX.

Одновременно с обновлением вышло DLC A Pirate's Fortune и косметический набор, вдохновлённый Star Wars: Skeleton Crew. Star Wars Outlaws уже доступна на ПК и консолях, а релиз для Nintendo Switch 2 запланирован на 4 сентября.