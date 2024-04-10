Для установки физической версии Star Wars Outlaws потребуется подключение к Интернету

Ubisoft и Massive Entertainment объявили дату выхода Star Wars Outlaws (30 августа 2024 года), после чего начались предварительные заказы на приключенческий боевик с открытым миром. С появлением предварительных заказов появились новые подробности, в частности, о физической версии игры.
По данным VGC, даже если вы купите физическую копию Star Wars Outlaws, вам все равно потребуется подключение к Интернету для установки игры. Хотя не похоже, что сама игра требует постоянного онлайн-соединения для игры, вам нужно будет один раз подключиться к Интернету, чтобы установить игру. То же самое подтверждается сообщением на официальной коробке игры, которую можно просмотреть в официальных списках GameStop и Best Buy.
Последняя игра Massive Entertainment, Avatar: Frontiers of Pandora, выпущенная в декабре, сделала нечто подобное, требуя от игроков загрузить патч первого дня, чтобы можно было играть в автономном режиме. Ubisoft еще не объяснила, почему для установки физических копий Star Wars Outlaws потребуется подключение к Интернету.
Для игры также были представлены Gold и Ultimate издания. Помимо прочего (например, три дня раннего доступа), они также будут включать Season Pass, который предоставит игрокам доступ к двум расширениям после запуска, которые принесут новые локации, историю и многое другое.
Star Wars Outlaws выйдет 30 августа на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
Уже лет 10 как игры привязанные к лаунчерам требуют интернет при установке с диска. Доброе утро.
ты тут такие вещи не говори
тут все от дэнуво ядом плюются
для здешних юзеров все что не пиратка - фу
Ну а что вы хотели? Уже давно так - ты платишь за воздух, хоть и купил , но оно всё равно по сути не твоё! )))))
Тогда пропадает смысл вообще у них покупать физические копий......ведь их покупают только те у кого нет интернета.
и много ты купил физ.копий игр без интернета, воин?
их берут, чтобы перепродать после прохождения
или положить на полку
В последнее время не покупал физ.копии, а раньше только физ и покупал даже на торрнеты не смотрел.