Фанаты не сдаются: игроки требуют продолжения Star Wars Outlaws, несмотря на отмену сиквела

Несмотря на сообщения об отмене продолжения Star Wars Outlaws, часть игрового сообщества не готова прощаться с проектом. На фоне неоднозначного релиза и коммерческих трудностей поклонники всё активнее выступают за создание второй части, надеясь, что их голос всё же будет услышан.

Инициатива получила новый импульс на Reddit, где пользователи начали обсуждать возможность петиции с требованием вернуть разработку. Хотя шансы на успех подобной кампании невелики, сам факт её появления говорит о том, что игра оставила заметный след. Многие геймеры признаются, что дали проекту шанс уже после релиза — и были приятно удивлены.

Причины неудачи первой части, по мнению игроков, кроются не только в самой игре, но и в обстоятельствах. Star Wars Outlaws вышла в период снижения интереса к франшизе "Звёздные войны", а также на фоне усталости аудитории от привычной формулы открытых миров Ubisoft. В итоге даже сильные стороны проекта оказались в тени критики.

Тем не менее, у игры есть преданная аудитория, которая отмечает её атмосферу и уникальные механики. Особое внимание уделяют проработке мира, динамичным поездкам на спидерах и жизни в криминальных кварталах далёкой галактики. Также высоко оценены карточная мини-игра саббак и система репутации с различными фракциями, позволяющая выбирать между союзами и предательством.

Некоторые пользователи считают, что сообщество само частично повлияло на судьбу проекта, слишком рано подвергнув его жёсткой критике. Другие отмечают, что при более удачном окне релиза игра могла бы добиться куда большего успеха.

На данный момент будущее Star Wars Outlaws остаётся неопределённым. Однако даже если прямое продолжение так и не увидит свет, фанаты надеются, что идеи и наработки проекта найдут отражение в будущих играх по вселенной.