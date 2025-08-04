Фанаты требуют от Ubisoft продолжения Star Wars: Outlaws, несмотря на провал игры

Несмотря на слабый старт и признанный Ubisoft коммерческий провал, у космического экшена Star Wars: Outlaws нашлись преданные поклонники, которые не готовы прощаться с проектом. В сети появилась петиция с призывом не отказываться от разработки продолжения, несмотря на слухи об отмене сиквела.

Хотя Ubisoft официально не анонсировала вторую часть и не комментировала её судьбу, слухи о закрытии проекта усилились после того, как издатель обвинил игру в слабых продажах. Компания объясняет неудачу снижением интереса к самой вселенной «Звёздных войн», однако фанаты считают, что дело — в поспешном релизе и недостаточной доработке.

Организаторы петиции указывают, что Outlaws стал жертвой раннего запуска, а не общего кризиса бренда. Они приводят в пример такие игры, как Cyberpunk 2077 и No Man’s Sky, которые после тяжёлого старта обрели второе дыхание и заслужили признание. По мнению авторов инициативы, Outlaws заслуживает хотя бы попытки на «второй шанс».

Тем не менее, не все игроки разделяют энтузиазм. Некоторые соглашаются с тем, что Ubisoft вряд ли пойдёт на многолетнюю работу над улучшением Outlaws, как это делали CD Projekt RED или Hello Games, ведь французский издатель редко занимается долгосрочной реабилитацией проектов, не приносящих стабильный доход.

Интересно, что при всём скепсисе к игре, средняя оценка Outlaws на Metacritic — 72 балла из 100, что нельзя назвать провалом по меркам индустрии. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы оправдать затраты на крупную лицензию Lucasfilm.

На момент публикации петицию подписали почти 750 человек, и число продолжает расти. Вопрос лишь в том, услышит ли Ubisoft своих фанатов — или отправит Outlaws в архив вместе с другими нереализованными идеями по «Звёздным войнам».