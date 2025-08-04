Фанаты требуют от Ubisoft продолжения Star Wars: Outlaws, несмотря на провал игры

Несмотря на слабый старт и признанный Ubisoft коммерческий провал, у космического экшена Star Wars: Outlaws нашлись преданные поклонники, которые не готовы прощаться с проектом. В сети появилась петиция с призывом не отказываться от разработки продолжения, несмотря на слухи об отмене сиквела.
Хотя Ubisoft официально не анонсировала вторую часть и не комментировала её судьбу, слухи о закрытии проекта усилились после того, как издатель обвинил игру в слабых продажах. Компания объясняет неудачу снижением интереса к самой вселенной «Звёздных войн», однако фанаты считают, что дело — в поспешном релизе и недостаточной доработке.
Организаторы петиции указывают, что Outlaws стал жертвой раннего запуска, а не общего кризиса бренда. Они приводят в пример такие игры, как Cyberpunk 2077 и No Man’s Sky, которые после тяжёлого старта обрели второе дыхание и заслужили признание. По мнению авторов инициативы, Outlaws заслуживает хотя бы попытки на «второй шанс».
Тем не менее, не все игроки разделяют энтузиазм. Некоторые соглашаются с тем, что Ubisoft вряд ли пойдёт на многолетнюю работу над улучшением Outlaws, как это делали CD Projekt RED или Hello Games, ведь французский издатель редко занимается долгосрочной реабилитацией проектов, не приносящих стабильный доход.
Интересно, что при всём скепсисе к игре, средняя оценка Outlaws на Metacritic — 72 балла из 100, что нельзя назвать провалом по меркам индустрии. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы оправдать затраты на крупную лицензию Lucasfilm.
На момент публикации петицию подписали почти 750 человек, и число продолжает расти. Вопрос лишь в том, услышит ли Ubisoft своих фанатов — или отправит Outlaws в архив вместе с другими нереализованными идеями по «Звёздным войнам».
Ну фанаты Юбиков готовы покупать и употреблять любой шлак.
Ну да, петиция с 758 подписями это конечно повод для Ubisoft все бросить и делать продолжение игры
761*
Это я еще с трех аккаунтов подписался
Кота попроси, пускай тоже подпишет
Быть фанатом подобного калла само по себе уже зашквар полный.😅
Прям так и вижу, собираются перед офисом Убесофта возмущенные массы с плакатами и скандируют: "ХОТИМ БОЛЬШЕ КАЛОВЫХ ИГР!!!"
Ахахахаххахахахаха не ну а Херли я например тоже до сих пор жду продолжения Forspoken и надеюсь что серсерва конкорда обратно подключат но уже free to play модели DDDDDD
И че там кстати раз уж заговорили о прекрасном когда будет анонсирован второй сезон аколита? Нормально же получилось не ?
Справедливости ради после всех апдейтов она более менее играбельна но гг по-прежнему страшнее атомной войны а шлемов в игре как назло нет...зато вражеские со штурмлвиков она как нехер делать с руки пробивает.
А петицию создала сама же юбисофт, чтобы дальше ссать в уши инвесторам как всё круто?) Вон даже, продолжения просят. Ждём петицию чтобы в следующей игре белых людей не было вообще, чтобы ни один обиженный не ущемился и не помер из-за сердечного приступа от промелькнувшего на экране белого поработителя
Технически, азиаты не относятся к этносу белых людей, так что тут надо смотреть, были ли в последнем АС не-азиаты и не-негр.
То требуют ? капрофаги ? агуша геймеры или инфатилы ранимые ?
Лолкек. Вот уж не думал, что у ЭТОГО есть фанаты.
Ну с нормальным героем и сюжетом кто откажется-то? Sci-fi с открытым миром итак полторы.
Фанаты этого шлака, фанаты ЗВ просят обратное.