Game Informer поделились новой информацией о Star Wars Outlaws

Журналисты Game Informer побывали в Мальмё, Швеция, где получили в свои руки Star Wars Outlaws, долгожданную игру в жанре экшн с открытым миром от Massive Entertainment, студии, создавшей The Division и прошлогоднюю Avatar: Frontiers of Pandora. Действия игры происходят между «Звездными войнами. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» и «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». В игре вы окажетесь на месте Кей Весс, обычной карманницы, ставшей воровкой, которая хочет стать большим игроком в процветающем преступном мире в этот темный период на временной шкале «Звездных войн». Ниже приведены основные моменты из их превью.
- Журналисты остались в восторге от того, насколько далеко вы можете манипулировать различными системами в игре.
- Вы посетите узнаваемые места, такие как Татуин, Киджими и Акива, а также новые, такие как луна Тошара (созданная с нуля компанией Massive)
- Команда сосредоточилась на создании компактного, густонаселенного города в Мирогане (столица Тошары) с множеством развлечений, а не на том, чтобы сделать его обширным и не делать много дел.
- Есть магазины, аркадные игры, места для ставок и столы сабакк (карточная игра внутри вселенной).
- В каждом городе есть кантина, которая служит центральным местом для получения информации и поиска работы.
- Система репутации: отражает ваше положение в преступных синдикатах, может варьироваться от «ужасного» до «отличного».
- Имея хорошую репутацию у любого из них, они могут прийти к вам на помощь, когда у вас возникнут проблемы в открытом мире, предложить специальные акции или позволить вам свободно гулять по их территории.
- Ваше существо-компаньона Никс можно использовать, чтобы отвлекать охранников, уничтожать их и незаметно пробираться.
- Использование скрытности может помочь избежать удара по вашей репутации, если вы входите в места и выходите из них незамеченными.
- Можно отключать системы сигнализации, камеры видеонаблюдения и т. д., чтобы избежать обнаружения. Обнаружение же снизит вашу репутацию.
- Примеры выбора: передайте компрометирующую информацию, которую вы нашли во время работы, одному синдикату, а не другому, это повлияет на вашу репутацию.
- Ваш спидер можно вызвать мгновенно, во время езды он чувствуется отлично и плавно.
- Вы можете улучшить свое оружие, добавив новые способности, чтобы получить доступ к новым областям.
Опять метроидвания, да сколько можно-то...
Много рекламы о игре поперло - это не хорошо....