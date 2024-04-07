GameStop уже готовится к открытию предзаказов на Star Wars Outlaws

Маркетинг игры Star Wars Outlaws набирает обороты: мировая премьера сюжетного трейлера запланирована на вторник, 9 апреля. Многие фанаты восприняли это как подтверждение того, что игра выйдет уже совсем скоро. Исторически сложилось так, что Ubisoft публикует сюжетные трейлеры относительно близко к дате релиза. Кроме того, многие страны уже выдали игре возрастные рейтинги, включая Южную Корею, Бразилию, Австралию и, возможно, США, учитывая рейтинг ESRB, замеченный в Ubisoft Store.
Теперь журналист Джордан Мейсон поделился в Twitter, что GameStop готовит рекламные материалы к открытию предварительных заказов Star Wars Outlaws.
Сфотографировал это сегодня в местном магазине GameStop, когда чувак распаковывал промо-материалы. Они уже готовятся!
GameStop и другие крупные розничные сети (включая цифровые магазины), скорее всего, откроют предварительные заказы сразу после выхода сюжетного трейлера через два дня.
Star Wars Outlaws выйдет для PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Никаких предзаказов и покупок! До знакомства с игрой, а не рекламными материалами - никаких авансов.
А Disney и Ubisoft вообще никакой оплаты не заслужили.
Никогда не предзаказывай! ОСОБЕННО игры от Юбиков.
А то что? рефанд 2х часовой пропадет? какая разница когда покупать игру - если ее можно еще 2 недели вернуть будет в любой момент.
В этом нет никакого смысла, так как игра будет дорабатываться после релиза и к тому моменту как выйдет действительно законченная версия она будет стоить ещё дешевле.
Рефанды порой не показывают акционерам, а хвастаются предзаказами и уровнями онлайна. У них создаётся ложное впечатление успеха и они продолжают одобрять стратегию компании. Делая предзаказы, люди поощряют выпуск альфа\бета игр с обещаниями их доработки.
Нельзя платить за обещание получить незрелый зелёный помидор.
если покупаешь в юбисторе то у них нет рефанда, у них можно рефанднуть только если купил, но даже не начал скачивать, а если скачал то всё - оно твоё навсегда.
Я в стиме либо эпике покупаю. там есть рефанд.
Надеюсь будет не такая дрочь как Аватар, потому что Аватар просто шлак несусветный, не игра, а сплошная нудятина, все миссии одна бредовей другой
Предзаказ в своей жизни оформлю только на Смуту 2
Жду релиз. Уверен, что мир получиться красивым в игре
Starfield обкакается во второй раз))
😂😂😂
русские субтитры хотя бы будут?
Скорее всего да. В аватаре были сабы
4 мая!
К отрытию предзаказов? А кто их зарывал и зачем?
А кто открывал? Игра ещё не продается
Не-не, там написано "к оТРытию", ака откапыванию, а не к "отКрытию". Я про это. ))
Опять открытый мир пылесосить, сколько можно.
Жду с нетерпением, да, мир должен быть проработан хорошо!