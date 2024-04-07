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Star Wars: Outlaws 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.3 261 оценка

GameStop уже готовится к открытию предзаказов на Star Wars Outlaws

butcher69
Новости

Маркетинг игры Star Wars Outlaws набирает обороты: мировая премьера сюжетного трейлера запланирована на вторник, 9 апреля. Многие фанаты восприняли это как подтверждение того, что игра выйдет уже совсем скоро. Исторически сложилось так, что Ubisoft публикует сюжетные трейлеры относительно близко к дате релиза. Кроме того, многие страны уже выдали игре возрастные рейтинги, включая Южную Корею, Бразилию, Австралию и, возможно, США, учитывая рейтинг ESRB, замеченный в Ubisoft Store.

Теперь журналист Джордан Мейсон поделился в Twitter, что GameStop готовит рекламные материалы к открытию предварительных заказов Star Wars Outlaws.

Сфотографировал это сегодня в местном магазине GameStop, когда чувак распаковывал промо-материалы. Они уже готовятся!

GameStop и другие крупные розничные сети (включая цифровые магазины), скорее всего, откроют предварительные заказы сразу после выхода сюжетного трейлера через два дня.

Star Wars Outlaws выйдет для PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

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Комментарии: 25
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Никаких предзаказов и покупок! До знакомства с игрой, а не рекламными материалами - никаких авансов.

А Disney и Ubisoft вообще никакой оплаты не заслужили.

24
Кей Овальд

Никогда не предзаказывай! ОСОБЕННО игры от Юбиков.

21
Serpentrage

А то что? рефанд 2х часовой пропадет? какая разница когда покупать игру - если ее можно еще 2 недели вернуть будет в любой момент.

-13
Кей Овальд Serpentrage

В этом нет никакого смысла, так как игра будет дорабатываться после релиза и к тому моменту как выйдет действительно законченная версия она будет стоить ещё дешевле.

6
Аристов--Черный Serpentrage

Рефанды порой не показывают акционерам, а хвастаются предзаказами и уровнями онлайна. У них создаётся ложное впечатление успеха и они продолжают одобрять стратегию компании. Делая предзаказы, люди поощряют выпуск альфа\бета игр с обещаниями их доработки.

Нельзя платить за обещание получить незрелый зелёный помидор.

6
Палыч Роков Serpentrage

если покупаешь в юбисторе то у них нет рефанда, у них можно рефанднуть только если купил, но даже не начал скачивать, а если скачал то всё - оно твоё навсегда.

5
Serpentrage Палыч Роков

Я в стиме либо эпике покупаю. там есть рефанд.

1
Палыч Роков

Надеюсь будет не такая дрочь как Аватар, потому что Аватар просто шлак несусветный, не игра, а сплошная нудятина, все миссии одна бредовей другой

3
CURiOSiTY7

Предзаказ в своей жизни оформлю только на Смуту 2

2
Кифа721

Жду релиз. Уверен, что мир получиться красивым в игре

1
JustA_NiceGuy

Starfield обкакается во второй раз))

0
StupidFrancisco JustA_NiceGuy

😂😂😂

0
211186

русские субтитры хотя бы будут?

0
caliskan

Скорее всего да. В аватаре были сабы

0
Tinna

4 мая!

0
FlakyZacharias

К отрытию предзаказов? А кто их зарывал и зачем?

-1
caliskan

А кто открывал? Игра ещё не продается

0
FlakyZacharias caliskan

Не-не, там написано "к оТРытию", ака откапыванию, а не к "отКрытию". Я про это. ))

2
tvorog8088

Опять открытый мир пылесосить, сколько можно.

-1
Юркец

Жду с нетерпением, да, мир должен быть проработан хорошо!

-4