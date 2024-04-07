GameStop уже готовится к отрытию предзаказов на Star Wars Outlaws

Маркетинг игры Star Wars Outlaws набирает обороты: мировая премьера сюжетного трейлера запланирована на вторник, 9 апреля. Многие фанаты восприняли это как подтверждение того, что игра выйдет уже совсем скоро. Исторически сложилось так, что Ubisoft публикует сюжетные трейлеры относительно близко к дате релиза. Кроме того, многие страны уже выдали игре возрастные рейтинги, включая Южную Корею, Бразилию, Австралию и, возможно, США, учитывая рейтинг ESRB, замеченный в Ubisoft Store.
Теперь журналист Джордан Мейсон поделился в Twitter, что GameStop готовит рекламные материалы к открытию предварительных заказов Star Wars Outlaws.
Сфотографировал это сегодня в местном магазине GameStop, когда чувак распаковывал промо-материалы. Они уже готовятся!
GameStop и другие крупные розничные сети (включая цифровые магазины), скорее всего, откроют предварительные заказы сразу после выхода сюжетного трейлера через два дня.
Star Wars Outlaws выйдет для PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Жду релиз. Уверен, что мир получиться красивым в игре
Starfield обкакается во второй раз))
Никаких предзаказов и покупок! До знакомства с игрой, а не рекламными материалами - никаких авансов.
А Disney и Ubisoft вообще никакой оплаты не заслужили.
Никогда не предзаказывай! ОСОБЕННО игры от Юбиков.
К отрытию предзаказов? А кто их зарывал и зачем?
Жду с нетерпением, да, мир должен быть проработан хорошо!
русские субтитры хотя бы будут?