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Star Wars: Outlaws 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.3 261 оценка

GameStop уже готовится к отрытию предзаказов на Star Wars Outlaws

butcher69
Новости

Маркетинг игры Star Wars Outlaws набирает обороты: мировая премьера сюжетного трейлера запланирована на вторник, 9 апреля. Многие фанаты восприняли это как подтверждение того, что игра выйдет уже совсем скоро. Исторически сложилось так, что Ubisoft публикует сюжетные трейлеры относительно близко к дате релиза. Кроме того, многие страны уже выдали игре возрастные рейтинги, включая Южную Корею, Бразилию, Австралию и, возможно, США, учитывая рейтинг ESRB, замеченный в Ubisoft Store.

Теперь журналист Джордан Мейсон поделился в Twitter, что GameStop готовит рекламные материалы к открытию предварительных заказов Star Wars Outlaws.

Сфотографировал это сегодня в местном магазине GameStop, когда чувак распаковывал промо-материалы. Они уже готовятся!

GameStop и другие крупные розничные сети (включая цифровые магазины), скорее всего, откроют предварительные заказы сразу после выхода сюжетного трейлера через два дня.

Star Wars Outlaws выйдет для PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

7
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Кифа721

Жду релиз. Уверен, что мир получиться красивым в игре

4
JustA_NiceGuy

Starfield обкакается во второй раз))

0
Аристов--Черный

Никаких предзаказов и покупок! До знакомства с игрой, а не рекламными материалами - никаких авансов.

А Disney и Ubisoft вообще никакой оплаты не заслужили.

3
Кей Овальд

Никогда не предзаказывай! ОСОБЕННО игры от Юбиков.

0
FlakyZacharias

К отрытию предзаказов? А кто их зарывал и зачем?

0
Юркец

Жду с нетерпением, да, мир должен быть проработан хорошо!

-1
211186

русские субтитры хотя бы будут?

-1