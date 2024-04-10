Игроки возмущены внешностью главной героини Star Wars: Outlaws, которая была ухудшена разработчиками

После демонстрации сюжетного трейлера Star Wars: Outlaws и новых скриншотов из игры, многих геймеров стала беспокоить внешность главной героини Кей Весс. В социальных сетях и на форумах пользователи возмущены её финальным дизайном, который в игре значительно отличается от опубликованных ранее концепт-артов. Что еще более важно для игроков, образ героини совсем не похож на актрису, которая подарила ей свою внешность.
После долгих обсуждений пользователи пришли к выводу, что к релизу Star Wars: Outlaws авторы ухудшили внешность Весс. На это указывает беглое сравнение некоторых иллюстраций персонажа и кадров из игры из последнего трейлера. Эти отличия еще можно было бы списать на разный подход художников и игровых дизайнеров. Однако сравнение внешности актрисы и игровой модели доказывает, что разработчики намеренно сделали героиню "не слишком красивой".
Внешность Кей Весс подарила актрисе Умберли Гонсалес и её недавние фотографии вы можете видеть выше. Игровая же модель у разработчиков из Ubisoft получилась значительно хуже и имеет совершенно другую форму лица. Пользователи считают, что разработчиков вынудили пойти на такой шаг из-за современных стандартов индустрии. Некоторые игроки даже призывают актрису подать в суд на авторов игры за искажение её внешности для игры.
Такую красотку испортили. Ну не дебилы ли? Конечно же да.
Ну хотя бы не как в массе
В массе можно было слепить симпатичную.
Что-то красоты не вижу. Если ещё и макияж убрать, то вообще обычная.
P.S. Ну, извините, ребята, что не поддержал вашу борьбу с повесткой и честно сказал, что не вижу тут для себя красоты.
Тут согласен, но каждому своё, а вообще, без макияжа красивые прям единицы, а может просто из-за очень красивых персонажей и макияжа такое восприятие у народа стало.
Может по сюжету она дочка Джаббы Хата. )
А потом эти гомомсексипедисы будут рассказывать нам, что в жизни таких женщин не бывает, ага. Вот уроды.
Sweet Baby Inc.?
Определено они постирались.
Юбисофи сами прекрасно справляются с этим зачем им консультанты :)
Морду пришельца сделали
Юбисофт игру делает? Тогда сразу до свидания. Будет однообразное гумно вроде аваторов и отсосинов.
Испортили внешность и она отличается, от того что раньше было показано в тизерах.
Как эти таланты смогли из миловидной горячей девицы Умберли Гонсалес сделать самое страшное существо во всей далёкой-далёкой галактике?
Это раса фемидузов! Ахаахахахахахахахааха!!!
Они старались :) думаешь зря что ли зарплаты там получают :)
Какая же дурка. Мне вот наоборот нравится играть гигачадами с квадратными подбородками, хоть я таким и не являюсь. В чём смысл ущемляться с красивых персонажей?
Да если даже и будут задеты мои нежные мужские чувства, я пойду работать над собой в зал, а не устраивать истерики в интернете, требуя запретить красивых мужиков в играх и кино
Берут красивых моделей и актрис и уродуют их, логика.
Потому что в жизни красивых не бывает, ой :)
Не переживайте, скоро IGN France заявит, что Умберли на самом деле не женщина и настоящих женщин в своей жизни не видела
Тут все просто, игроки могут голосовать рублем и не покупать такие игры, чтоб такие разрабы не получили дохода. Может это заставит их задуматься
Два разных человека. Вообще не похожи. Зачем кого-то брать что бы потом полностью переделывать будут проблемы не естественной мимикой (Если с нее анимации записывали)
Я тоже не понимаю, чё за тролиха справа, ещё торчащих зубов изо рта не хватает. . .
Вот это ЖАЛО!!! С такой кибиткой только в джунглях бабуинам яела откручивать, ну не как уж быть главной героиней компьютерной игры :)))
Ну ничего нового, как говориться ничему новому учиться не хотят, и не научиться, продолжают наступать на те же грабли
Ну и чучело, бабомужик. Ясно что это скип ))
Я не буду в это играть...
По той же причине до сих пор не играл в Horizon (хотя там вроде бы уже хватает модов, исправляющих уродство главной героини так что можно и попробовать если найду норм моды).
В хорайзон не все так плохо. Да, есть несколько неудачных ракурсов в катсценах. Но можно выбрать лицевую раскраску с накрашенными губами и тенями у глаз и становится получше. Ну а в топовых костюмах она и так в большом шлеме, там почти ничего не видно
Теперь понятно, почему в стиме сразу не появится. В своем то магазине нет никаких кураторов. В любом случае правду не скроешь.
а по сюжету она будет спасать свою любовницу...
Я не удивлюсь если она будет лесбиянкой,а сюжет будет соевым пюре,которое нам нажевали инклюзивные ребята.) Если кто-то надеется на интересное приключение в духе фанастики 90-х,то сразу нет,не давайте себе эту надежду.)
Ну значит изи скип игры про эту кей в эсс
Одним словом, Юбисофт Нашего Времени🥲
Ну это еще не дотягивает до уровня Mass Effect Andromeda, где героиню вообще в урода превратили. Но учитывая качество игр от современной Ubisoft хочется задать вопрос... Зачем????? Вы лучше сосредоточили усилие на нормальном сюжете и нормальном геймлее в своих играх.
Да просто наверное изначально моделью главперсонажа был молодой Люк Скайуокер (Марк Хэмилл) , в процессе производственного ада попутно поменяв команду решили что главный перс теперь тёлка, ну и вышло что вышло. Видно же что анимация как дипфейк, мужской персонаж прям видим так сказать невооруженным взглядом. Вот почему такие перемены фик знает, потом расскажут
Привыкайте, что красивые девки только за бабки на онлифанс. А то ишь
Господи что за динозавр?
ну могло быть и хуже...чернее и толще)
Точно внешность подарила? :) схожет же 0% а вообще как е они заеб......
а кто эти 2 разные бабы в шапке?
И это отвратительно. Я вчера, когда сюжетный трейлер глянул, обалдел от того, насколько сильно изуродовали внешность героини в сравнении с ранними кадрами игры, да и в целов в сравнении с моделью, с которой брали внешность. Толерасты скажут, мол так и должны выглядеть "реалистичные" люди. А я отвечу им: - чтобы так убого выглядеть, нужно не мыться месяцами, либо специально себя уродовать, либо нужно не быть женщиной. В конце концов героиня игры именно женщина, а женщины априори по своей природе обычно хотят выглядеть максимально привлекательно в любой ситуации. Вот такие некрасивые женские героини это просто напросто нереалистично, если уж толерастов так заботит "реалистичность персонажей". Реалистичная героина никогда не хотела бы выглядеть некрасиво.
Всё бы ничего. Скрины игры реально крутые, да и трейлеры очень даже годные. Но героиня всё портит. Даже некрасивая женская Эйвор из Ассасина Вальгаллы, как мне тогда казалось, оказывается внешне смотрится даже "красоткой" в сравнении с этой героиней из звёдных войн от Ubisoft. Аж бесит эта повесточка. Такую красивую героиню изуродовать чтоб, надо очень постараться.
Ни чего особенного не вижу, рукожоп художник ну и что? Вон наши волшебники 500 лямов превратили в смуту и все довольны )))
Игра про инопланетян ,гуманойд расы коих множество ,точно также как в сталкере не баги ,а аномалии
А теперь возьмите эту модель и уберите ей весь макияж, как у персонажа игры, и мы сравним.
Типичный морда омериканца.
По моему у потребителей entertainment media уже крыша едет и им кажется, что всех намеренно уродуют. Женщины-повстанцы, живущие в мире, где идёт многовековая война должны выглядеть как в сериале "Пляж"?
Так одно лицо. Что за бред
Кикимору из красотки сделали ... опять модами порядок наводить !!!
Не была она красоткой и ей же осталась
Одинокие дрочеры они такие! ущемленные)
Так последнюю радость в жизни забирают 😂
И, как правило, они пишут вот такие провокационные комментарии.