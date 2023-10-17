Инсайдер намекает на "инновационную" технологию быстрого перемещения в Star Wars: Outlaws

В сети появились первые обзоры ожидаемого супергеройского экшена Marvel's Spider-Man 2. Многие журналисты отмечают в рецензиях, что эта игра, наконец, раскрывает потенциал текущего поколения консолей с быстрыми перемещениями по огромному миру без видимых загрузок. Если верить заявлениям инсайдера Тома Хендерсона, аналогичная передовая технология ждет игроков в Star Wars: Outlaws.
Автор утечек напомнил, что Ubisoft в Star Wars: Outlaws реализует не менее масштабный игровой мир с разнообразными возможностями перемещения. Хендерсон уверен, что в этом экшене будет такой же чрезвычайно плавный игровой процесс с быстрыми загрузками, которые игроки даже не заметят. Более того, исходя из слов инсайдера, разработчики Star Wars: Outlaws смогут вновь удивить многих геймеров возможностями переходов между целыми планетами.
Какие технологические инновации нас ждут в Star Wars: Outlaws, мы узнаем уже в следующем году. Выход экшена по мотивам "Звездных войн" запланирован на 2024 год для ПК и консолей нового поколения.
да наверняка будет использоваться DirectStorage, 5 секундная анимация ухода корабля в гиперпространство и выход на орбиту планеты за которое и подгрузится новая планета., и никаких черных экранов.
Цветной черный экран получается
такие сцены хорошо сказываются на погружении в игру, лучше чем черный экран загрузки как в старфилде, перелет по космосу и выход на орбиту как в старых фильмах, будет приятно. Да и посадка такая же, заход в атмосферу и приземление, намного лучше чем просто загрузиться уже на площадке
Спойлер: никакой инновации не будет )
Как всегда - много слов, а на деле ни фига подобного!))))
Будет так же как и в Старфилде