Исполнительница роли Кей Весс в Star Wars Outlaws рассказала немного подробностей о работе над героиней

Star Wars Outlaws приглашает игроков открыть для себя галактику "Звездных войн" в истории, действие которой разворачивается между "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая":
Пока Галактическая империя продолжает неустанную борьбу с Альянсом повстанцев, преступный мир процветает. Вы играете за хитрую Кей Весс, которую играет Умберли Гонсалес, и ее верного спутника Никса, которого играет Ди Брэдли Бейкер, когда они пытаются совершить одно из самых крупных ограблений, которые когда-либо видел Внешний Предел. В поисках средств для начала новой жизни эти два героя будут бороться, воровать и перехитрить преступные синдикаты, чтобы присоединиться к самой разыскиваемой команде в галактике.
В новом ролике нам предлагают узнать больше о Кей и Никсе от актера, играющего Кей Весс, Умберли Гонсалеса, и нарративного дизайнера Навида Хавари.
Star Wars Outlaws выйдет в 2024 году на PS5, Xbox Series X/S и PC через Ubisoft Connect. Вот здесь вы можете увидеть 10-минутное видео с геймплейным прохождением10-минутное видео с геймплейным прохождением, а тут собраны первые скриншоты.
СНОВА ФЕМКА чурка?....
Очередная мужебаба фемка
Че внешность актрисы посчитали слишком красивой для нынешних реалий, решили только цвет глаза взять?
Ты о чем? ГГ в игре довольно хорошо выглядит.
Чел, у тебя что-то с глазами.
А у тебя? я пишу о том что они не взяли лицо актрисы для ГГ посчитав видимо ее слишком красивой.
Ну по современным меркам да, ГГ ниче так, но хотелось бы внешность актрисы с которой ее сыгравшую в игре.
Даже хуже. Они взяли её лицо и обезобразили, превратив в Тома Холланда)) Типичная западная трансформация, как, например, сделали с актрисой Элой, превратив её из девушки в реале в щекастого пацана с длинными волосами в игре.