Исполнительница роли Кей Весс в Star Wars Outlaws рассказала немного подробностей о работе над героиней ©

Star Wars Outlaws приглашает игроков открыть для себя галактику "Звездных войн" в истории, действие которой разворачивается между "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая":

Пока Галактическая империя продолжает неустанную борьбу с Альянсом повстанцев, преступный мир процветает. Вы играете за хитрую Кей Весс, которую играет Умберли Гонсалес, и ее верного спутника Никса, которого играет Ди Брэдли Бейкер, когда они пытаются совершить одно из самых крупных ограблений, которые когда-либо видел Внешний Предел. В поисках средств для начала новой жизни эти два героя будут бороться, воровать и перехитрить преступные синдикаты, чтобы присоединиться к самой разыскиваемой команде в галактике.

В новом ролике нам предлагают узнать больше о Кей и Никсе от актера, играющего Кей Весс, Умберли Гонсалеса, и нарративного дизайнера Навида Хавари.

Star Wars Outlaws выйдет в 2024 году на PS5, Xbox Series X/S и PC через Ubisoft Connect. Вот здесь вы можете увидеть 10-минутное видео с геймплейным прохождением10-минутное видео с геймплейным прохождением, а тут собраны первые скриншоты.