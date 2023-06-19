Каждая планета в Star Wars Outlaws будет предлагать уникальный игровой опыт

Творческий директор Star Wars Outlaws Джулиан Герайти рассказал в недавнем интервью Famitsu, что предстоящая игра с открытым миром Star Wars от Ubisoft будет предлагать совершенно разный игровой процесс в зависимости от планеты/
Переведенный отрывок из интервью гласит:
Во время разработки мы помнили о том, что каждая планета должна предлагать разный игровой процесс. Например, на Тошаре (планета, показанная в последнем трейлере Ubisoft Direct) вы можете исследовать бескрайнюю дикую природу на гравицикле, а на другой планете вы можете стать незаметным вором, действующим в преступном мире города.
Герайти также добавляет, что в игре нет большого количества планет или планет с автоматической генерацией (как в Starfield или No Man's Sky). Однако в мире игры будут как новые планеты, так и культовые планеты "Звездных войн".
Подразумевается, что Lucas Film принимает активное участие в творческом процессе, и идея о том, что действие игры будет происходить между 5 и 6 эпизодами, принадлежит именно Lucas Film. Lucas Film помогает не только с сюжетом и историей, но и с геймплеем, так что мы можем ожидать продукт, максимально верный оригинальной истории.
Основная философия Outlaws, как показано в трейлере, заключается в том, чтобы обеспечить однопользовательский бесшовный опыт, меняющийся между исследованием шумных городов, гонками по полям на гравициклах, прыжками в космические корабли и путешествиями по гиперпространству через всю галактику. Одна только планета Тошара больше, чем Вашингтон, округ Колумбия в The Division 2.
Карлсон также добавил, что игроки смогут настраивать космические корабли, гравициклы и бластерные пистолеты (к пистолетам можно будет прикреплять различные модули, добавляющие пулям атрибуты, например, взрывные патроны). Замедленная стрельба на гравицикле, показанная в трейлере, является одним из многих навыков, которые игроки могут разблокировать, также игроки могут подбирать оружие, используемое врагами, и использовать его в бою. Намекается, что система репутации, упомянутая в трейлере, будет по-разному влиять на историю главного героя, но пока об этом мало что известно.
Star Wars Outlaws выйдет в 2024 году на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.
чтото уникальное от убисофта hah
На одной будут вышки, на другой аванпосты.
По моему разработчикам уже не кто верит, да они и сами себе уже не верят.
Каждая планета в юбисоыт лаунчере идет в туалет на дно
Ну что, круто. На одной плане можно пиу-пиу, на второй можно передвигаться только на карачках, а на третей планете можно часов 100 собирательством заниматься. А в чем уникальность-то? Я понимаю если бы было жонглирование геймплея как в серии игр Nier, но ведь до такого вряд ли они дойдут.
Лучше про что-то промолчать, чем потом обосраться из-за лживого пиара.
По роликам выглядит интересно но зная что игра от Юбисофт ни чего годного от них уже давно не ждёшь (я уже забыл когда они последний раз выпускали игру которую захотелось бы купить),посмотрим что в итоге получится.
...Доверия нет к ним у меня. Сторона темная сильна в них.
Если бы мне каждый раз платили, когда я слышал такое обещание от разработчиков...
Юбики сильная компания пусть враги завидуют и страдают от диареи.
Главное что бы это был не нигерский опыт , а дальше посмотрим