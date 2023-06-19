Каждая планета в Star Wars Outlaws будет предлагать уникальный игровой опыт ©

Творческий директор Star Wars Outlaws Джулиан Герайти рассказал в недавнем интервью Famitsu, что предстоящая игра с открытым миром Star Wars от Ubisoft будет предлагать совершенно разный игровой процесс в зависимости от планеты/

Переведенный отрывок из интервью гласит:

Во время разработки мы помнили о том, что каждая планета должна предлагать разный игровой процесс. Например, на Тошаре (планета, показанная в последнем трейлере Ubisoft Direct) вы можете исследовать бескрайнюю дикую природу на гравицикле, а на другой планете вы можете стать незаметным вором, действующим в преступном мире города.

Герайти также добавляет, что в игре нет большого количества планет или планет с автоматической генерацией (как в Starfield или No Man's Sky). Однако в мире игры будут как новые планеты, так и культовые планеты "Звездных войн".

Подразумевается, что Lucas Film принимает активное участие в творческом процессе, и идея о том, что действие игры будет происходить между 5 и 6 эпизодами, принадлежит именно Lucas Film. Lucas Film помогает не только с сюжетом и историей, но и с геймплеем, так что мы можем ожидать продукт, максимально верный оригинальной истории.

Основная философия Outlaws, как показано в трейлере, заключается в том, чтобы обеспечить однопользовательский бесшовный опыт, меняющийся между исследованием шумных городов, гонками по полям на гравициклах, прыжками в космические корабли и путешествиями по гиперпространству через всю галактику. Одна только планета Тошара больше, чем Вашингтон, округ Колумбия в The Division 2.

Карлсон также добавил, что игроки смогут настраивать космические корабли, гравициклы и бластерные пистолеты (к пистолетам можно будет прикреплять различные модули, добавляющие пулям атрибуты, например, взрывные патроны). Замедленная стрельба на гравицикле, показанная в трейлере, является одним из многих навыков, которые игроки могут разблокировать, также игроки могут подбирать оружие, используемое врагами, и использовать его в бою. Намекается, что система репутации, упомянутая в трейлере, будет по-разному влиять на историю главного героя, но пока об этом мало что известно.

Star Wars Outlaws выйдет в 2024 году на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.