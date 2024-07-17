Кей Весс исследует внутренности сарлакка в новом геймплее Star Wars Outlaws

В новом 10-минутном геймплейном ролике, опубликованном редакцией IGN, показана игра Star Wars Outlaws от Ubisoft, экшен во вселенной "Звездных войн".
Главная героиня игры, Кей Весс, отправляется на опасное задание: ей нужно пробраться внутрь сарлакка до его второго рта и добыть зуб.. Это задание является частью обучения у одного из учителей, снабжающих Кей новыми предметами или умениями. Визит к сарлакку заказал джава, который в обмен согласился дать Кей лазерную турель.
Во время выполнения задания становится ясно, что Кей умеет падать с очень большой высоты, а внутри сарлака достаточно много места.
Star Wars Outlaws выйдет на PC и консолях нового поколения 30 августа 2024 года.
почему это выглядит так уныло?
А теперь представь какого будет в самой игре. Ведь для демонстрации выбирают наиболее зрелищные моменты.
Мне вполне достаточно того, что это выглядит лучше Старфилда. Так что думаю поиграю с некоторым удовольствием.
Что за УГ, даже глаз Мимира из жопы змея доставать поинтереснее было
Выглядит максимально позорно,они даже рекламный ролик не смогли записать без дропа fps.)Эти волосы,как плохая голограмма,текстуры мылятся и размазываются,как мираж,подгружаясь на глазах,смехотворные взрывы,стрельба,анимации ближнего боя... всё это гуано мне не нравится,мягко говоря.С теплотой вспоминаю реальные,четкие текстуры UE3 и его модивикаций,с реальным разрешением и стабильной частотой кадров,всё это теперь в прошлом,геймдев развивается б...ъ,ну и плюсом идёт это рожа отвратная,а то не дай бог она кому-то понравится,а это "сексуализация" ай-яй-яй,так нельзя,теперь у вас должен вставать только на негров с голым торсом и вермишелью на башке.)
Чьи-чьи она внутренности исследует? По имени наверное турок...
Этот год какой то особо невезучий у Убиков )
Оно впечатляет разве что тем, что примерно таким я представлял себе Старфилд, когда о нём ещё ничего не было известно. В итоге Старфилд получился плохой игрой. И на этом фоне звёздные войны от Ubisoft в чём-то даже привлекательны. Они лучше Старфилда, судя по видосам. Этого мне вполне достаточно, чтобы захотеть поиграть хотя бы немножко. Вообщем игру жду, но не могу сказать, что жду с нетерпением.