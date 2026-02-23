Книга вместо сиквела: приквел Star Wars: Outlaws погружает в криминальный мир галактики

После новостей об отмене сиквела игры Star Wars: Outlaws 2024 года поклонники приключенческого экшена от Massive Entertainment потеряли надежду на продолжение историй в открытой вселенной Star Wars. Но недавно появилось подтверждение, что вселенная Outlaws ещё жива — на этот раз в формате книги.

Речь идёт о приквеле Star Wars: Low Red Moon, выпущенном 3 февраля и написанном Майком Ченом. История разворачивается между событиями фильмов «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая», погружая читателей в криминальное подполье галактики, частью которого стала протагонистка Outlaws Кей Весс. Однако фокус книги смещён с Кей на её босса — криминального лорда Джейлена Вракса, раскрывая предысторию персонажа и формирование его влияния в подполье.

Официальный синопсис описывает драматическую историю Джейлена Барша, наследника богатой семьи, лишённого всего Империей по сфабрикованным обвинениям. Сражаясь за выживание и перепрограммируя боевого дроида ND-5, Джейлен становится единственным выжившим и вынужден принять новую личность — Джейлен Вракс. Книга раскрывает его путь от разрушенной жизни к власти и адаптации в мире преступного подполья, формируя основу для будущих историй, связанных с Outlaws.

Фанаты уже высоко оценили приквел. На сабреддите starwarsbooks обсуждения книги наполнены положительными отзывами: пользователи отмечают, что Low Red Moon добавляет глубины персонажам, которых недоработанными оставила игра, и даёт больше контекста к событиям Star Wars. Один читатель особенно выделил работу с ND-5 и возможность услышать знакомые голоса из игры в аудиоверсии книги, отметив, что это усиливает впечатление от вселенной.

Хотя сиквел игры пока под большим вопросом, книга Low Red Moon доказывает, что истории Star Wars: Outlaws ещё не закончены. Это долгожданное расширение вселенной позволяет поклонникам вновь окунуться в криминальное подполье галактики, исследовать новые персонажи и события и продолжить знакомство с любимой франшизой в свежем формате.

С выпуском приквела у фанатов появилась возможность пережить приключения Outlaws заново, на этот раз через страницы книги, и вновь ощутить напряжение, опасность и атмосферу мира Star Wars.