Команда разработчиков Star Wars Outlaws поблагодарила игроков за тёплый прием анонса игры ©

Massive Games, команда разработчиков Star Wars Outlaws, опубликовала письмо на официальном сайте игры, чтобы поблагодарить фанатов за явно теплый прием, оказанный анонсу игры. Star Wars Outlaws – это экшн с открытым миром, действие которого происходит во вселенной «Звездных войн».

Massive сообщила, что поделится дополнительной информации о разработке на Comic Con в Сан-Диего для получения. Мероприятие начнется 20 июля и завершится 23 июля 2023 года.

«Прошло больше месяца с тех пор, как мы представили Star Wars Outlaws, и мы хотели бы воспользоваться моментом, чтобы выразить нашу глубочайшую благодарность за огромную поддержку, которую мы получили после мировой премьеры игры, в виде потрясающего фан-арта, подробного видеоанализа и даже больше. Как команда, мы вложили в этот проект годы работы, и в прошлом месяце у нас наконец появилась возможность раскрыть плод нашей любви и эмоций. Ожидание, предшествующее объявлению, было одновременно нервным и волнующим. Когда мы, наконец, представили игру, единственное, что мы хотели спросить у вас, было: «Итак, что вы думаете?» Любовь, проявленная к игре и новым дополнениям к вселенной «Звездных войн», будь то новые локации, такие как Тошара, продемонстрированные в нашей подробной презентации, или новые персонажи, такие как Кей, Никс и ND-5, была трогательной.

Создание игры с открытым миром, действие которой происходит в этой необычной галактике, было невероятным путешествием, вызванным нашей неугасимой страстью к «Звездным войнам». С самого начала проекта нашей целью было передать суть этой любимой саги и создать захватывающее приключение. Поэтому нам пришлось еще глубже погрузиться в СМИ и архивы «Звездных войн», чтобы убедиться, что мы правильно отдаем должное тому, что делает «Звездные войны» такими особенными. Опираясь на наш опыт создания богатых и живых открытых миров в сочетании с нашим тесным сотрудничеством с Lucasfilm Games, мы стремимся предоставить вам захватывающие новые локации, персонажей и опыт, воссоздавая любимые и известные места, которые вы можете исследовать на суше на своем спидербайке и в космосе на борту своего корабля Trailblazer.

Мы очень рады, что наше видение так сильно находит отклик у многих из вас. Ваш энтузиазм подпитывает нашу решимость создать для вас игру, которая перенесет вас через галактику вместе с Кей Весс и Никс, и нам не терпится разделить с вами это путешествие. Мы надеемся встретиться с вами на Comic Con в Сан-Диего, где вы сможете взглянуть на творческий процесс Star Wars Outlaws и узнать больше о различных локациях в нашей игре. Следите за обновлениями!