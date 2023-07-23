Star Wars: Outlaws 2024 г.
7.4 161 оценка

Концепт-арты открытого мира Star Wars Outlaws от Ubisoft

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Gruz_
Новости

Компания Ubisoft опубликовала подборку концепт-артов игры Star Wars: Outlaws, на которых изображены как персонажи и локации, уже хорошо известные по серии фильмов "Звездные войны", так и новые локации из игры с открытым миром.

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Действие игры разворачивается между фильмами "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". Исследуйте различные знаковые планеты в галактике. В роли Кай Весс, искательницы свободы и новой жизни, вам предстоит отправиться в приключения вместе с ее спутником Никсом. Проложите свой путь к свободе и новым приключениям и станьте самым разыскиваемым среди преступных синдикатов по всей галактике, используя боевые приемы, воровство и изобретательность.

Star Wars: Outlaws - первая игра по "Звездным войнам" с открытым миром, которая разрабатывается студией Ubisoft Massive Entertainment при участии компании Lucasfilm и должна выйти на Xbox Series X|S, PS5 и PC в 2024 году.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
askazanov

Лишь бы транспорт был, что бы ощутить овердрай по полной - это полетать и поездить, и побегать )

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IY1982

у Кай будет свой спидер

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