Космические бои и исследования разнообразных планет в новом геймплее приключенческого экшена Star Wars Outlaws

Как было объявлено на выставке Ubisoft Forward в этом году, французские разработчики сосредоточились на представлении своих крупных релизов — речь идет о Star Wars Outlaws, которая должна увидеть свет в конце этого лета.
У игры появились новые подробности, которые только подтверждают, что это будет самый амбициозный проект команды Massive Entertainment. Те, кто имел дело с производством, очень довольны тем, что подготовили создатели - это обещает десятки часов сплошного веселья с массой занятий, которые наверняка придутся по вкусу любителям исследований.
Кадры из Ubisoft Forward, напротив, показали, как главная героиня исследует бар, ищет экспертов для улучшения своих способностей, рассматривает карту игрового мира или наблюдает за случайными событиями в локациях. Кроме того, впервые мы можем поближе рассмотреть интерфейс, который Massive Entertainment разработала для Star Wars Outlaws, или галактические бои.
Игра выходит 30 августа на PC, PS5, XSX.
Ну трейлер многообещающий, надеюсь игра тоже. Интересно, спору нет.
Еблушу ей так и не починили, у меня курицы в курятнике по красивше бы смотрелись на её фоне, да хули там Эбби из ласт оф ас 2 на её фоне фото модэль.
класс...класс...уже не терпиться
Здесь всё выглядит так, как я хотел когда-то видеть всё в старфилд. Нормальные красивые планеты, толковые города, интересная живность, транспорт на планетах, адекватные бои в космосе и всё всё вот это. Если бы ещё и лица женские были бы красивыми, тогда Star Wars Outlaws выглядела бы конфеткой. А так. Вроде всё круто, но личико портит картину. Но в любом случае перед нами годнота. Это можно даже сейчас уже сказать однозначно.
Круто! Ждём!!!
А набор заданий не показывают, что бы их не затроллили, 10% сюжет, 90% принеси-подай-захвати)))
Это сейчас абсолютно любая игра
А в чём проблема? 90% заданий дополнительные и тебя никто не будет заставлять ими заниматься, как и во всех играх Ubisoft. Играешь строго в 10% сюжета, а всё прочее игноришь - это так сложно?
вроде не плохо
все отлично не сомневался от разрабов Division
По первым впечатлениям игра на твердую четверку по пятибальной, надеемся что игру не раздунут водой и с огромными однообразными активностями, хотя это коронка юби..
А разве этими активностями будут заставлять заниматься? Во всех играх Ubisoft оно строго необязательный контент. Не нравятся активности? Бежишь строго по сюжетке, забивая болт на всё остальное - это так тяжело что ли?
Я перфекционист, но совсем отбитые квесты и коллектоблсы скипаю, например если будут вопросики то мне явно придется пропылисосить
Ну что-то как-то ни рыба ни мясо. Такое себе.
Ну на ютубе пройду наверное. // Алексей Пустовалов
Такое даже на youtube не хочется проходить.
Ну Джеди Сурвавл мне очень зашли. Чисто по этому думаю и эту глянуть. // Алексей Пустовалов
Мусор. Очередной ососин с зачисткой аванпостов
Впрочем, это же классический калософт