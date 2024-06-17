Креативный директор Star Wars Outlaws раскрыл историю появления Никса в игре

Главной героиней Star Wars Outlaws является Кей Весс, и эта история - не "сказка про джедаев". У нее нет суперспособностей и еще меньше возможностей справиться с врагами, как мы видели в геймплее, но у нее есть зверек меркааль по имени Никс, ее маленький спутник на поле боя.
Для Джулиана Джерайти, креативного директора игры, Никс стал способом сделать персонажа более человечным. Будучи ярым поклонником франшизы, он считает появление в игре Никса чем-то очень крутым, способным придать больше глубины и возможностей, когда речь идет о коварном геймплее или противостоянии лицом к лицу. Именно Никс и стал главной темой его разговора с GameRant:
GameRant: Расскажите о своем подходе к созданию Никса и тому, как он сочетается с такими вещами, как бои или стелс?
Джерайти: Главная идея заключалась в следующем: " Как мы можем сделать так, чтобы Кей обладал сверхчеловеческой дальностью, но не суперсилой? Третья длинная рука, которая может отвлекать, атаковать, стрелять дымовыми шашками и подбирать оружие?". Мы быстро подумали: "Хорошо, а что, если это будет помощник?" Затем появились дополнительные детали: миловидность, свирепость, внешний вид и ощущения, все, что делает его очаровательным и больше, а не просто игровой механикой. Но всегда все должно начинаться с вопроса: "Как мы можем дать игрокам больше контроля над ситуацией? Над полем боя? Локацией?"
Star Wars Outlaws выйдет 30 августа для PS5, Xbox Series и PC. Итак, готовы отправиться в приключение вместе с Никсом?
Я больше поржала, что зверёк - это своеобразное мобильное "орлиное зрение" из ассасинов // Кейт Фостер