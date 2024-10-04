Крупное обновление Star Wars: Outlaws улучшает стелс, езду на спидере и многое другое

Star Wars Outlaws не смогла добиться хороших продаж, как на то надеялась Ubisoft, но разработчики Massive Entertainment продолжают работать над улучшением и доработкой игры в открытом мире. С этой целью был выпущен еще один патч, который содержит более 100 улучшений и исправлений. Обновление весит 3,80 ГБ на PS5, 4,71 ГБ на Xbox Series и 5,60 ГБ на ПК.
Второе крупное обновление вносит дальнейшие улучшения в стелс, настраивая вражеский ИИ, патрули и многое другое. Между тем, игровой процесс при использовании спидера Кей также претерпел некоторые улучшения, включая улучшенные отклик и реакции при вызове, улучшенное столкновение спидера с окружающей средой для уменьшения сбивания, а также увеличенное поле зрения.
Другие улучшения включают новую кнопку быстрого броска гранат, настройки для нескольких видов оружия, настройки пользовательского интерфейса, улучшенную анимацию движения Кей, улучшенную и более стабильную производительность на всех платформах и многое другое.
С полными примечаниями к патчу можно ознакомиться по ссылке.
Star Wars Outlaws доступна на PS5, Xbox Series X/S и ПК. В ноябре, в дополнение к еще одному патчу, игра также выйдет в Steam и увидит запуск своего первого дополнения.
Какашку в конфету всё равно не превратить...
Надо в стиме покупать, там может и скидку сделают на момент выхода
игры надо готовыми выпускать, а не огрызками, удивляясь потом плохим продажам и плохой реакции игроков.
Модельку страшилы уже поменяли модами?
О, ну отличный повод перепройти игру с новой видеокартой. Жаль будет, если починили вызов спидера - он иногда вел себя как шальной, когда появлялся. Обилие настроек в игре поразило-ни в одной игре такого не было, ну кроме чего-то типа Pathfinder. Хорошо, что игру дорабатывают, она действительно вышла отличной, красивой и интересной. Раздражает только обилие женских персонажей
хорошо ты и еще 10 фанатов этого кала пройдут этот шедевр, держи в курсе, ждем отзыв по обновлению
)) зачем ждать новости о том, что не нравится?) это какой-то мазохизм и членовредительство)
я не жду новости на то что мне не нравится, я захожу поржать над аутистами кому это нравится
которые ржут над аутистами, которые следят и гадят в тех играх, которые им не нравятся))) огонь) гений) хотел бы поржать - тебя бы тут и не видели, но тебе надо вставить своё слово) и ты кто, чтобы твоё мнение что-то значило?) это как панк, пришедший на попсовую дискотеку) проблемы с самореализацией?)
Додик хвалит игру компании которая скоро умрет))) игры их не окупаются, потому что 2 калеки как ты купили игру
а нет патча до сих пор, хотя обещали 3 октября
Был патч вчера не выдумывай
У тебя просто игры нет, вот и не знаешь. На ПК в Ubisoft Connect еще нет патча.
Описание на сайте - это одно, а другое дело его выпустить
да вчера скачало 5 гигов я что в глаза балуюсь
юбики всё никак не могут понять - не будет никакого хайпа вокруг этой игры, пока в ней есть дерьмуво (как и во всех их других играх)
Причем тут денуво? Если игра была бы топовой, ее бы и с денуво купили. Проблема в другом, а именно в том что это тупо некачественный продукт, да еще багованный.
Ну хоть теперь пытаются что-то починить. А то все эти годы выпускали одну халтуру и так оставляли. Да, это гмно уже не исправить, но надеюсь что это будет уроком и будущие проекты будут качественнее.
Блин, обидно, я уже почти прошел игру) Конечно много косяков с ИИ, стелсом и спидером, но в целом очень нравится, классное атмосферное приключение по ЗВ)
Да какашек там тоже немало, правда все связаны со сценарием и главной героиней. Открытый мир, исследование и стелс там отличные. Система репутации тоже норм идея
ну у меня особых претензий к сценарию и гг нет, сюжет хоть и простенький, но радует что нет этого тупого эпика про избранность и величие возложенной миссии) и еще очень радует как ГГ стебет постванцев, которые время от времени высокопарно вещают о "спасении галактики", а Кей отмахивается от них мол хорош болтать, у меня тут свои дела ваще т и видела я в гробу ваше спасение галактики))
В основном претензии к тупости противников - они плохо стреляют, плохо видят и плохо слышат и вообще набор их действий и реакций весьма ограничен. Ну и мелких багов полно, особенно на спидере
Да, вообще шутан ужасный. И самое главное его постоянно навязывают по скрипту.
То как Кей обкладывает повстанцев - единственное её достоинство. При это она с нихрена вдруг бросается кого-то из них спасать, а у тебя только один вопрос "кто это нахрен такой вообще") Ну и вырубание кулаком по шлему уже даже упоминать не хочется, спасибо что она андроидов так не вырубает.
Да вырубание по шлему дичь. Могли бы хотя бы шокер ей дать, чтоб она в шею тыкала - это вроде и канон и эффективно и реалистично) Причем его ведь дают в рамках необязательного скилла. Вообще я думаю если б у них было больше бюджета и + годик на разработку - мог бы получится прям шедевр, а так многие механики выглядят на уровне тяп-ляп и в продакшн)
Ага, вот такое "и так прокатит" там дофига где. А её отношения с мамой?) Я не хочу, чтобы дочура стала воровкой, и поэтому брошу её в притоне контрабандистов посреди криминального гетто)) А как она живя всю жизнь в рабочем квартале научилась раритетные корабли водить просто первый раз за панель сев?.. Ну wtf сплошное..
Но игруху тащат мир конечно и возня с бандами. Прям очень тащат. Нормальных бы сценаристов и был бы шедевр. Мне прям интересно как эти дебилы двигали идею с железными кулаками))
>езду на пiдоре
А мне понравилась игра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!