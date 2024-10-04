Крупное обновление Star Wars: Outlaws улучшает стелс, езду на спидере и многое другое

Star Wars Outlaws не смогла добиться хороших продаж, как на то надеялась Ubisoft, но разработчики Massive Entertainment продолжают работать над улучшением и доработкой игры в открытом мире. С этой целью был выпущен еще один патч, который содержит более 100 улучшений и исправлений. Обновление весит 3,80 ГБ на PS5, 4,71 ГБ на Xbox Series и 5,60 ГБ на ПК.

Второе крупное обновление вносит дальнейшие улучшения в стелс, настраивая вражеский ИИ, патрули и многое другое. Между тем, игровой процесс при использовании спидера Кей также претерпел некоторые улучшения, включая улучшенные отклик и реакции при вызове, улучшенное столкновение спидера с окружающей средой для уменьшения сбивания, а также увеличенное поле зрения.

Другие улучшения включают новую кнопку быстрого броска гранат, настройки для нескольких видов оружия, настройки пользовательского интерфейса, улучшенную анимацию движения Кей, улучшенную и более стабильную производительность на всех платформах и многое другое.

С полными примечаниями к патчу можно ознакомиться по ссылке.

Star Wars Outlaws доступна на PS5, Xbox Series X/S и ПК. В ноябре, в дополнение к еще одному патчу, игра также выйдет в Steam и увидит запуск своего первого дополнения.