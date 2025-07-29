Low Red Moon, роман-приквел Star Wars Outlaws, появится в продаже 3 февраля 2026 года

Lucasfilm анонсировала новый роман Low Red Moon, действие которого происходит во вселенной «Звездных войн». Книга, являющаяся официальным приквелом к видеоигре Star Wars Outlaws, расскажет историю знакомства боевого дроида ND-5 и молодого человека Джейлена Вракса, убегающего от своего прошлого.
Роман Low Red Moon переносит читателя в самые темные глубины галактики, где на глазах Джейлен Барша, преемника могущественной промышленной династии, рушится весь его мир. Из-за ложного обвинения в заговоре против Империи на его семью совершается жестокое нападение дроида, запрограммированного на уничтожение всех. Джейлен удается выжить и в отчаянном поступке спасая себя, перепрограммирует дроида-убийцу. Отныне единственный выход - отказаться от своей личности и возродиться как Джейлен Вракс.
Дроида, известного как ND-5, создали для войны, но теперь, когда нет конфликта, в котором нужно сражаться, его существование потеряло смысл. Обращаясь к нему с уважением и человечностью, Джейлен зажигает в нем что-то новое: возможность быть чем-то больше, чем просто оружием. Так зарождается взаимное доверие между двумя выжившими в поисках ответов, мести и, возможно, искупления.
Вдвоем они укрываются в криминальном мире галактики, зарабатывая репутацию среди преступников, охотников за головами и преступных синдикатов. Но когда в результате крупного ограбления обнаруживается ключ к разгадке того, кто стоит за нападением на Баршу, выбор становится решающим: добиваться правды или гнаться за властью? Сможет ли их хрупкий союз выдержать бремя прошлого?
Роман-приквел Low Red Moon появится в продаже 3 февраля 2026 года
то что приквел к игре в виде книги это конечно отдельная тема для саркастических шуток и дискусий и так не ожиданно тчо даже не знаю что сказать. туалетное чтиво подъехало пожалуй))
В какое же гoвно скатилось чтиво по Звездным Войнам :(
А ведь когда-то это была Трилогия Трауна, Трилогия Бэйна, эпоха Наследия, книжки про мандалорцев, книжки про Хана...
Дрисня просрала ВСЕ.
Собственно, ты перечислил буквально ВСЕ более-менее хорошие книги из пары сотен книг по Старому Ворсу.
Где ты был, когда не при Диснее они выпускали тоннами макулатуру?
Где-где... На Starforge и JC) И отлично помню, как все ныли тогда на качество ЗВшной литературы. Но все познается в сравнении. Книжек по ЗВ я прочитал где-то 120 из 150 в наличии на русском, и реально каловыми из них были штук 10-20 — это большая часть "Старой Республики", "Реван" Карпишина, книги Стэкпола и Олстона, еще по мелочи. Остальное колебалось от просто норм до лютой годноты типа трилогии Балансира. Но даже откровенный шлак вроде высеров Стэкпола на 2 порядка лучше, чем все, что высрал дрисней за все эти годы.
вау а почему на обложке не сильная уродливая женщино?
а можно было в игре таких персонажей?
В игре этот дроид, кстати, самое светлое пятно среди всех героев. По сути, это такая лайтовая версия HK-47 для нового поколения фанатов.