Low Red Moon, роман-приквел Star Wars Outlaws, появится в продаже 3 февраля 2026 года

Lucasfilm анонсировала новый роман Low Red Moon, действие которого происходит во вселенной «Звездных войн». Книга, являющаяся официальным приквелом к видеоигре Star Wars Outlaws, расскажет историю знакомства боевого дроида ND-5 и молодого человека Джейлена Вракса, убегающего от своего прошлого.

Роман Low Red Moon переносит читателя в самые темные глубины галактики, где на глазах Джейлен Барша, преемника могущественной промышленной династии, рушится весь его мир. Из-за ложного обвинения в заговоре против Империи на его семью совершается жестокое нападение дроида, запрограммированного на уничтожение всех. Джейлен удается выжить и в отчаянном поступке спасая себя, перепрограммирует дроида-убийцу. Отныне единственный выход - отказаться от своей личности и возродиться как Джейлен Вракс.

Дроида, известного как ND-5, создали для войны, но теперь, когда нет конфликта, в котором нужно сражаться, его существование потеряло смысл. Обращаясь к нему с уважением и человечностью, Джейлен зажигает в нем что-то новое: возможность быть чем-то больше, чем просто оружием. Так зарождается взаимное доверие между двумя выжившими в поисках ответов, мести и, возможно, искупления.

Вдвоем они укрываются в криминальном мире галактики, зарабатывая репутацию среди преступников, охотников за головами и преступных синдикатов. Но когда в результате крупного ограбления обнаруживается ключ к разгадке того, кто стоит за нападением на Баршу, выбор становится решающим: добиваться правды или гнаться за властью? Сможет ли их хрупкий союз выдержать бремя прошлого?

Роман-приквел Low Red Moon появится в продаже 3 февраля 2026 года