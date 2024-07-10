Любой из NPC, которых Кей Весс встретит на своем пути, может помочь в ее развитии

Матиас Карлсон, директор Star Wars Outlaws, рассказал, как будет происходить развитие Кей Весс в рамках представленного Ubisoft проекта. По всей видимости, встреча с новыми персонажами будет необходима для улучшения снаряжения и разблокировки новых навыков.
В интервью IGN Карлсон объяснил, что в путешествии Весс придется много учиться и что эти важные ресурсы не будут связаны с простыми торговцами или чем-то подобным. Таким образом, каждый NPC, встречающийся на пути, будет иметь огромное значение, так как именно они могут научить ищущего приключений многому новому.
Итак, они разбросаны по всему миру, и вы с самого начала не знаете, кто они, что именно могут предложить и как до них добраться. Это путешествие к открытиям. Но как только вы доберетесь туда, там появится персонаж, с которым можно взаимодействовать, и приключение, за которым стоит последовать, потому что они не собираются просто сказать: "Вот оно". И тогда они, по сути, открывают для вас небольшой региональный прогресс, дающий представление о природе этих вещей".
В дополнение к словам Карлсона, Навид Хавари, нарративный директор Star Wars Outlaws, рассказал немного подробнее о стиле развития, задуманного для Кей Весс:
Вы можете отправиться в путешествие с персонажем, к примеру, экспертом, который научит Кей новому навыку и даст ей новую модификацию для бластера. Так вот, этот навык и это улучшение определенно связаны с ограблением, которое намеревается совершить Кей, но они также сами по себе являются путешествием, что также вполне соответствует сюжету "Звездных войн".
самое прикольное - это читать после выхода игры, что говорили разрабы перед выходом игры, насколько они всё приукрашивали, и как на выходе всё оказалось пуком в воду
Если бы там можно было бы не только за бабу играть - может и не плохая игра получилась.
ты офигел мужик, надеюсь в следующей жизни ты родишься женщиной и будешь помнить своё мужское прошлое. Тебя будут воспитывать как женщину, терпеть волосатые тела, оскорбления только потому что ты женщина, будут пытаться изнасиловать несмотря на твоё "нет". Твоё нет будет значить да для всех вокруг.
Одевайся без декольте ниже колен в жаркую 30 градусную погоду, истекай кровью каждую 4 неделю и работай за 30 с высшим образованием потому что интеллектуальный труд в этой стране похоронен.
не, спасибо :) я за бабу даже в играх не хочу проходить, не то что в жизни.
Да, да, мы уже поняли, что ты альфа-самец
Я люблю звездные войны, и давно ждал приличную игру по этой франшизе с открытым миром, крутой графикой и хорошим сюжетом . но вот точно не от Ubisoft... Хочется надеяться " а вдруг смогли!" но в это таак слабо вериться.
Продолжили бы серию КОТОР вместо этого. Вот где круто-то было и атмосферно.
а вышки КТО зачищать будет за тебя?
и контроль территории после зачистки вышки?
Ну звучит довольно интересно, могли бы геймплейный ролик с этим моментом показать.
Что-то Готика вспомнилась. "Ты научишь меня охотиться?". Если все будет так же обставлено, это будет круто и реалистично.
очередной ассасин в мире ЗВ скорей всего будет по типу одессеи // Владимир Бондарев