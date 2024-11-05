Моддер улучшил внешность Кей Весс в Star Wars: Outlaws, приблизив её к оригинальной внешности актрисы

Как стало известно, пользователь Dahaka002011 выпустил модификацию для Star Wars: Outlaws, в которой улучшил внешность главной героини - то, на что жаловались многие игроки.

Теперь Кей Весс стала больше похожа на Умберли Гонсалес - актрису, которая сыграла персонажа. Пользователи в комментариях к моду отмечают, что теперь играть в Star Wars: Outlaws для них стало намного приятнее - оригинальная внешность Кей Весс для многих была отталкивающей, с настоящим эффектом зловещей долины в ряде катсцен.

Star Wars: Outlaws доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.