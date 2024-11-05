Моддер улучшил внешность Кей Весс в Star Wars: Outlaws, приблизив её к оригинальной внешности актрисы

Как стало известно, пользователь Dahaka002011 выпустил модификацию для Star Wars: Outlaws, в которой улучшил внешность главной героини - то, на что жаловались многие игроки.
Теперь Кей Весс стала больше похожа на Умберли Гонсалес - актрису, которая сыграла персонажа. Пользователи в комментариях к моду отмечают, что теперь играть в Star Wars: Outlaws для них стало намного приятнее - оригинальная внешность Кей Весс для многих была отталкивающей, с настоящим эффектом зловещей долины в ряде катсцен.
Star Wars: Outlaws доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Ждём, когда Nexus удалит этот мод за оскорбление чувств уродливых фемок.
Теперь она не похоже на нищую мусорщицу, а а теперь на одну из шаболд джаббы хатта
Да не то чтобы теперь она стала похожа на актрису. А вот на барби похожа - такая же пластиковая. Ну хоть от мужских черт оригинальной героини избавляется потихоньку - верной дорогой идёт товарищ автор.)
О каких мужских чертах речь?
Ну вот, уже не плохо
тонна косметики явно была лишней
upd. есть доп файл без макияжа
Вот смотришь на оригинальную внешность героини - и ощущение, будто это продукт сношений пришельца Пола из Секретного материальчика и тайского трапа.
Ужас
Актриса похода на модель (кем и является)
Героиня похожая на пацанку с района (кем и является)
Мод похож на пластмассовую куклу (точно улучшение?)
я бы ей отлизал !!!!!!
Ты бы и собаке...