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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 719 оценок

Моддер улучшил внешность Кей Весс в Star Wars: Outlaws, приблизив её к оригинальной внешности актрисы

AceTheKing
Новости
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Как стало известно, пользователь Dahaka002011 выпустил модификацию для Star Wars: Outlaws, в которой улучшил внешность главной героини - то, на что жаловались многие игроки.

Теперь Кей Весс стала больше похожа на Умберли Гонсалес - актрису, которая сыграла персонажа. Пользователи в комментариях к моду отмечают, что теперь играть в Star Wars: Outlaws для них стало намного приятнее - оригинальная внешность Кей Весс для многих была отталкивающей, с настоящим эффектом зловещей долины в ряде катсцен.

Star Wars: Outlaws доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

21
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
PeaceDuke72

Ждём, когда Nexus удалит этот мод за оскорбление чувств уродливых фемок.

12
-zotik-

Теперь она не похоже на нищую мусорщицу, а а теперь на одну из шаболд джаббы хатта

11
u3epJlu

Да не то чтобы теперь она стала похожа на актрису. А вот на барби похожа - такая же пластиковая. Ну хоть от мужских черт оригинальной героини избавляется потихоньку - верной дорогой идёт товарищ автор.)

6
VenomTRat

О каких мужских чертах речь?

-4
askazanov

Ну вот, уже не плохо

1
Tommy.

тонна косметики явно была лишней

upd. есть доп файл без макияжа

1
Skyff

Вот смотришь на оригинальную внешность героини - и ощущение, будто это продукт сношений пришельца Пола из Секретного материальчика и тайского трапа.

-1
211186

Ужас

-2
VenomTRat

Актриса похода на модель (кем и является)

Героиня похожая на пацанку с района (кем и является)

Мод похож на пластмассовую куклу (точно улучшение?)

-2
Lorenzo Lamas

я бы ей отлизал !!!!!!

-4
-zotik-

Ты бы и собаке...

5
vertehwost
2