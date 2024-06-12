На прохождение Star Wars Outlaw уйдет от 30 до 60 часов

Вчера Ubisoft показала обширный геймплейный ролик Star Wars Outlaws, а заодно и сами разработчики поделились любопытными подробностями о игре. Поскольку Star Wars Outlaws - это игра Ubisoft, логично было бы предположить, что она будет очень затянута, однако, по словам креативного директора Джулиана Джерайти, игра на самом деле будет короткой по сравнению с другими крупными релизами компании.
Естественно, время прохождения зависит от конкретного игрока, но, по словам Джерайти, прохождение Star Wars Outlaws займет около 30 часов, а для тех, кто хочет выполнить абсолютно все задания, это может занять до 60 часов.
На ранних этапах разработки мы решили, что это будет приключение продолжительностью 25, 30, 50, 60 часов для любителей пройти игру, и для человека, у которого есть семья и работа, это вполне приемлемое количество времени. Это не эпическая Assassin's Creed с 200 часами геймплея, поэтому это позволяет нам по-настоящему сосредоточиться на деталях, с меньшей командой мы можем сконцентрироваться на том, чтобы сделать что-то осуществимое.
Помимо вопроса о продолжительности, новостной портал VGC поинтересовался у Джулиана Джерайти, удалось ли Massive Entertainment (команде разработчиков игры) вместить в игру все то, что они хотели изначально.
Как разработчик, я большой сторонник того, чтобы изначально заложить в игру захватывающее, амбициозное и реализуемое видение. Очень важно убедиться, что все, кто работает над игрой, движутся в одном направлении к одной цели. В The Division, The Division 2 и Star Wars Outlaws это видение было более или менее соблюдено, процентов на 95. Кое-что было добавлено, кое-что изменено или убрано, но совсем немного.
К примеру, можно убрать плавание - мы хотели плавать, как в первых итерациях питча, который мы делали, мы бы хотели, чтобы плавание было. Но это оказалось невозможным, так сказали аниматоры, это невозможно с точки зрения масштаба. Поэтому, ладно, мы можем обойтись и без него, но есть много других вещей, которые можно реализовать. Но все мини-игры, которые у нас есть, не были запланированы изначально, они были добавлены в процессе разработки, так что здесь есть некоторая доля уступок и принятия.
Star Wars Outlaws выйдет 30 августа на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
хорошо что я планирую провести в этой сиглплеерной фармилке ровно 0 часов
вот ты спидраннер то :))
В помойку к мышам
Слишком много, учитывая, что нынешние игры от юбиков сродни средневековой пытке.
что то маловато. 100 оптимал для игр подобного жанра.
100 часов это чересчур для такой игры.