Не все фанаты Звездных войн жаждут возвращаться на Татуин в Star Wars: Outlaws ©

Star Wars: Outlaws была одной из многих причин, по которым воскресная Xbox Showcase прошла на ура у большинства зрителей. Однако геймплей игры показал, что нам снова предстоит побывать на Татуине. И фанаты не в восторге.



Татуин был одной из первых планет, представленных в серии. Именно там мы впервые встретили Люка Скайуокера в "Новой надежде". Предположительно, это была отдаленная планета, на которой происходило очень мало событий. Идеальное место, чтобы спрятать молодого джедая от Дарта Вейдера. Однако то, сколько раз мы возвращались сюда в фильмах, сериалах и играх, говорит о том, что Татуин вполне может быть центром далекой-далекой галактики.

Хан Соло был показан заключенным в карбонит во время анонсирующего трейлера Outlaws, подтверждая, что события игры будут разворачиваться между "Империей наносит ответный удар" и "Возвращением джедая". Это означает, что Люк уже давно ушел, занятый изучением путей джедаев и разработкой плана по спасению своего друга и уничтожению Империи одним махом. Убрав его с дороги, мы сможем совершить собственное ограбление, которое приведет нас обратно на отдаленную песчаную планету, которую мы посещали во многих шоу, играх и фильмах, от "Призрачной угрозы" до "Рыцарей старой республики", "Мандалорца" и всего, что было между ними.

Наиболее распространенной жалобой является то, что в вымышленном мире, который охватывает целую галактику, мы неоднократно посещаем одну и ту же планету. Лаконично выразился один пользователь: "Есть миллионы неисследованных планет, почему же мы продолжаем возвращаться на Татуин?".



Другой фанат спросил, является ли посещение Татуина обязательным. Мельком увиденный Хан в карбоните делает маловероятным, что Татуин можно будет пропустить в своем путешествии по Outlaws, независимо от того, насколько открытой будет новая игра Ubisoft. С другой стороны, Киджими станет еще одной планетой, которую посетит Кей Весс.



В защиту Outlaws можно сказать, что необходимость вновь посетить любимое место из "Звездных войн" - это одна из немногих жалоб фанатов на игру. Во время сегодняшней презентации Ubisoft Forward был продемонстрирован геймплей, в том числе было показано, что у игроков будет очаровательный маленький спутник. Это был бы не проект по "Звездным войнам", если бы в нем не было нового маленького существа, в которого можно влюбиться.