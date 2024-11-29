Newzoo: Star Wars Outlaws стала второй самой прибыльной игрой для ПК в сентябре 2024 года

В этом году мы получили хорошую порцию развлечений: в течение года вышло немало отличных игр в категориях «ААА» и «АА». Тем не менее, было и много громких провалов, в том числе и тех, от которых многие ждали куда более высоких показателей. Не исключением стала и игра Star Wars Outlaws от Ubisoft, которая в силу многочисленных сюжетных и геймплейных ошибок не оправдала ожиданий ни игроков, ни самих разработчиков.

И все же благодаря большому отчету оказалось, что игра смогла принести неплохой доход на фоне других более успешных релизов. В сентябре 2024 года Star Wars Outlaws стала второй по выручке игрой на ПК, уступив только Black Myth: Wukong.

В последнем отчете Newzoo говорится, что Star Wars Outlaws заняла второе место по общему доходу среди игр для ПК в сентябре 2024 года. На долю ПК пришлось около 69 % выручки, 18% - на PlayStation, а остальное - на Xbox. Средняя продолжительность ежедневной игровой сессии составляла около 2,7 часа, а в сентябре этот показатель в среднем был равен 8,4.

Впрочем, в конечном итоге в Ubisoft признали, что Star Wars Outlaws не достигла поставленных целей, а по существующим слухам, компания не смогла окупить вложения в проект.