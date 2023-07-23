Новая информация, концепт-арты и комментарии создателей в закулисном видеоролике по Star Wars Outlaws ©

Когда в трейлере Star Wars Outlaws на выставке Xbox Games Showcase мы увидели Татуин, многие фанаты начали выражать свое разочарование по поводу песчаной планеты, вокруг которой происходит все, что угодно. К счастью, Ubisoft показала новую луну под названием Тошара, представив на следующий день длинную и впечатляющую презентацию игрового процесса. А теперь пришло время узнать, что думают разработчики Massive о том, каким образом сделать эти новые и/или малоизвестные планеты и луны такими же, если не более, интересными и правдоподобными, как Татуин и другие знаменитые места.

На San Diego Comic-Con представители студии Massive Entertainment и Lucasfilm устроили панель Star Wars Outlaws, в рамках которой показали закулисный видеоролик, который можно посмотреть ниже. Креативный директор Джулиан Герайти (Julian Gerighty) и ряд других разработчиков рассказали и показали, почему так важно сделать каждую локацию уникальной и интересной для исследования, сохраняя при этом верность вселенной "Звездных войн".

В частности, речь идет о создании животных, подходящих для этой среды, разнообразной архитектуре и достопримечательностях, различных культурах и фракциях, гармоничном сочетании городской и сельской местности и обо всем остальном, что делает виртуальный туризм, которым Ubisoft и Massive славятся по играм The Division и Assassin's Creed, таким уникальным. Здесь мы можем увидеть концепт-арты нескольких из них, причем главный город Тошары, Мирогана, несомненно, привлечет много внимания, поскольку он вырезан в горе.