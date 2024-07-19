Новый видеодневник разработки Star Wars Outlaws посвящён созданию Тошары

В Star Wars Outlaws мы сможем посетить луну Тошару, а IGN опубликовал видеодневник, в котором разработчики игры представляют эту совершенно новую планету, расположенную во Внешнем Кольце и контролируемую коррумпированным имперским губернатором.

Вдохновленная восточноафриканской саванной, Тошара была создана максимально правдоподобной и привлекательной. То, что вы видите, — результат удивительно глубокого исследования, проведенного Massive Entertainment, целью которого было дать игрокам что-то свежее, но в то же время знакомое.

Даже на чисто визуальном уровне, учитывая, что пейзаж сияет благодаря янтарю, который появляется из скал и реагирует на свет, давая жизнь чрезвычайно впечатляющим видам, когда мы пересекаем земли между горами Тошары.

В центре луны находится ее самый важный город, Мирогана: большое городское поселение, полное возможностей для преступников вроде Кей Весс, оплот мощного преступного синдиката, с которым нам неизбежно придется иметь дело.

Несколько дней назад креативный директор Star Wars Outlaws заверил, что открытый мир игры будет отличаться от обычного, и в случае с Тошарой мы сможем оценить повествование, связанное с окружением и его секретами, например, большое количество разбившихся кораблей на поверхности луны.

Эти заброшенные корабли могут стать отправной точкой приключения, которое только и ждет, чтобы его пережить, и которое может обогатить наш опыт, отправляя нас в неожиданные ситуации, которые часто заканчиваются драгоценной наградой.

Что касается более открытых территорий Тошары, мы часто будем видеть, как они превращаются в сцену безумных погонь с имперскими войсками: в этой ситуации Кей сможет использовать некоторые особенности скалистой местности, чтобы совершать впечатляющие прыжки и убегать от врагов.